Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским - РИА Новости, 12.02.2026
13:21 12.02.2026
Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским
Позиция президента России Владимира Путина, что встреча с Владимиром Зеленским может пройти только в Москве, остается в силе, она всем хорошо известна, сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
россия
москва
украина
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина, что встреча с Владимиром Зеленским может пройти только в Москве, остается в силе, она всем хорошо известна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский заявил, что не готов встречаться для урегулирования конфликта на Украине на территории России или Белоруссии.
"Да, эта позиция (президента РФ Владимира - ред.) Путина, она всем хорошо известна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли ожидаемой реакция Зеленского, остаются ли в силе условия РФ для возможной встречи только в Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Случится уже весной". Зеленский принял решение не в пользу украинцев
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
