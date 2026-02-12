https://ria.ru/20260212/peskov-2073888172.html
Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским
Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским - РИА Новости, 12.02.2026
Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским
Позиция президента России Владимира Путина, что встреча с Владимиром Зеленским может пройти только в Москве, остается в силе, она всем хорошо известна, сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским
Песков: позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве остается в силе