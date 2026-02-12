Песков подтвердил позицию Путина по встрече с Зеленским

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина, что встреча с Владимиром Зеленским может пройти только в Москве, остается в силе, она всем хорошо известна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.