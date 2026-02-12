https://ria.ru/20260212/peskov-2073886708.html
В Кремле внимательно следят за ситуацией с тарифами ЖКХ
Рост тарифов ЖКХ является важной темой, власти РФ будут внимательно следить за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
