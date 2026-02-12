Рейтинг@Mail.ru
В Кремле внимательно следят за ситуацией с тарифами ЖКХ
13:19 12.02.2026 (обновлено: 13:21 12.02.2026)
В Кремле внимательно следят за ситуацией с тарифами ЖКХ
Рост тарифов ЖКХ является важной темой, власти РФ будут внимательно следить за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2026
В Кремле внимательно следят за ситуацией с тарифами ЖКХ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рост тарифов ЖКХ является важной темой, власти РФ будут внимательно следить за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, считается ли резкое повышение стоимости коммунальных услуг обоснованным.
"Практика разбора обращений граждан и на прямой линии, и таких массовых обращений граждан - она научила нас предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что все депутаты Госдумы разделяют позицию о том, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль
