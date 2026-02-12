Рейтинг@Mail.ru
Экоакции "Перекрестка" позволили собрать более 350 тонн вторсырья
16:11 12.02.2026
Экоакции "Перекрестка" позволили собрать более 350 тонн вторсырья
Экоакции "Перекрестка" позволили собрать более 350 тонн вторсырья
Свыше 350 тонн вторсырья, включая 40 тонн батареек и две тонны зубных щеток, были собраны в 2025 году в магазинах торговой сети "Перекресток" в рамках инициатив
2026
Новости
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 350 тонн вторсырья, включая 40 тонн батареек и две тонны зубных щеток, были собраны в 2025 году в магазинах торговой сети "Перекресток" в рамках инициатив Х5 по сокращению воздействия на окружающую среду, сообщает компания.
Как отмечается в сообщении, основная часть экопрограмм направлена на вовлечение покупателей – совместно с ними реализовывались проекты по раздельному сбору отходов, повторному использованию тары и снижению объемов упаковки.
"Перекресток" регулярно проводит исследования и собирает обратную связь от покупателей, чтобы выявить наиболее востребованные социальные инициативы. Компания анализирует активность в экоакциях и отзывы, полученные через цифровые каналы и розничные точки. Информация используется для дальнейшего развития экологических и социальных программ", - пояснили в Х5.
Покупатели "Перекрестка" принимают активное участие и в инициативах сети по поддержке нуждающихся. В 2025 году в рамках проекта "Корзина доброты" в магазинах было собрано более 70 тонн продуктов и товаров первой необходимости, которые Благотворительный фонд Х5 "Выручаем" через волонтеров передал тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помощь получили около 30 тысяч человек. В рамках инициативы по сбору одежды, обуви и аксессуаров, реализуемой в партнерстве с экоплатформой "Зеленая капля", рост показателей приема за год составил более 30%.
Параллельно растет интерес к программам раздельного сбора отходов: чаще всего покупатели предпочитают сдавать пластиковые бутылки, алюминиевые банки и батарейки, а также мягкую тару от корма для животных. Сегодня более чем в 60% магазинов установлены пункты приема для различных видов отходов.
"Перекресток" также уделяет значительное внимание вопросам снижения расхода ресурсов непосредственно внутри магазина. Внутри сети активно развивается инициатива перехода на электронные чеки. Сегодня доля электронных чеков составляет уже 11,7%, что позволило в 2025 году сэкономить около 20 тысяч километров чековой ленты, добавили в компании.
Торговый дом "Перекресток"Экология
 
 
