Экоакции "Перекрестка" позволили собрать более 350 тонн вторсырья

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 350 тонн вторсырья, включая 40 тонн батареек и две тонны зубных щеток, были собраны в 2025 году в магазинах торговой сети "Перекресток" в рамках инициатив Х5 по сокращению воздействия на окружающую среду, сообщает компания.

Как отмечается в сообщении, основная часть экопрограмм направлена на вовлечение покупателей – совместно с ними реализовывались проекты по раздельному сбору отходов, повторному использованию тары и снижению объемов упаковки.

"Перекресток" регулярно проводит исследования и собирает обратную связь от покупателей, чтобы выявить наиболее востребованные социальные инициативы. Компания анализирует активность в экоакциях и отзывы, полученные через цифровые каналы и розничные точки. Информация используется для дальнейшего развития экологических и социальных программ", - пояснили в Х5.

Покупатели "Перекрестка" принимают активное участие и в инициативах сети по поддержке нуждающихся. В 2025 году в рамках проекта "Корзина доброты" в магазинах было собрано более 70 тонн продуктов и товаров первой необходимости, которые Благотворительный фонд Х5 "Выручаем" через волонтеров передал тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помощь получили около 30 тысяч человек. В рамках инициативы по сбору одежды, обуви и аксессуаров, реализуемой в партнерстве с экоплатформой "Зеленая капля", рост показателей приема за год составил более 30%.

Параллельно растет интерес к программам раздельного сбора отходов: чаще всего покупатели предпочитают сдавать пластиковые бутылки, алюминиевые банки и батарейки, а также мягкую тару от корма для животных. Сегодня более чем в 60% магазинов установлены пункты приема для различных видов отходов.