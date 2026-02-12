Рейтинг@Mail.ru
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос - РИА Новости, 12.02.2026
10:00 12.02.2026
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос
Значительная доля населения Канады, Германии, Франции и Великобритании не считает США надежным союзником, следует из опроса компании Public First
в мире
сша
великобритания
канада
сша
великобритания
канада
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос

Флаг у здания посольства Канады в Москве
МОСКВА. 12 фев – РИА Новости. Значительная доля населения Канады, Германии, Франции и Великобритании не считает США надежным союзником, следует из опроса компании Public First, опубликованного изданием Politico.
Согласно материалу, Вашингтон не считают надежным союзником 57% канадцев, 50% немцев, 44% французов и 39% британцев.
Отмечается, что наибольшая доля людей, позитивно оценивающих партнерские качества США, в Великобритании – 35%.
Politico также сообщает, что заметный рост негативного восприятия США как союзника зафиксирован за последний год.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
1 февраля, 05:39
 
