https://ria.ru/20260212/opros-2073830384.html
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос - РИА Новости, 12.02.2026
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос
Значительная доля населения Канады, Германии, Франции и Великобритании не считает США надежным союзником, следует из опроса компании Public First,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:00:00+03:00
2026-02-12T10:00:00+03:00
2026-02-12T10:00:00+03:00
в мире
сша
великобритания
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071280797_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_e5319a49b11ee0f7b4030848ba2e862d.jpg
https://ria.ru/20260201/tramp-2071503612.html
сша
великобритания
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071280797_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_601e20581739f49543bfbfb97e09928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, канада
В мире, США, Великобритания, Канада
Жители Европы и Канады не считают США надежным союзником, показал опрос
Politico: 57% канадцев не считают США надежным союзником