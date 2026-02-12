https://ria.ru/20260212/olimpiada-tragediya-1998665761.html
Не послушал отца и погиб. Кто виноват в самой страшной смерти на Олимпиаде
Не послушал отца и погиб. Кто виноват в самой страшной смерти на Олимпиаде
Не послушал отца и погиб. Кто виноват в самой страшной смерти на Олимпиаде
РИА Новости Спорт вспоминает трагедию, которая произошла ровно 16 лет назад в преддверии старта XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере: за несколько часов до...
РИА Новости Спорт вспоминает трагедию, которая произошла ровно 16 лет назад в преддверии старта XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере: за несколько часов до официальной церемонии открытия канадских соревнований грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился во время тренировочного заезда.
Тренировка на олимпийской трассе в Уистлере. Кумариташвили не справился с управлением саней на последнем повороте (в него участники турнира входят под углом 270 градусов), вылетел за бортик и на жуткой скорости порядка 140 км/ч врезался в бетонную конструкцию. К 44-му номеру мирового рейтинга саночников тут же бросились на помощь — его экстренно отправили на вертолете в Ванкувер, однако спасти 21-летнего уроженца Боржоми не получилось. Спустя час грузин умер.
«
"Все наши мысли сейчас — с семьей, друзьями и коллегами погибшего спортсмена, — сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге перед официальной церемонией открытия Олимпиады-2010. — Вся олимпийская семья шокирована трагедией, которая омрачила первый день Игр".
- Родился в династии спортсменов-саночников. Отец, дядя, двоюродный брат и еще несколько родственников — все они оставили след в истории санного спорта Грузии.
- Дважды ездил на Кубок мира, что и позволило атлету получить долгожданное приглашение в сборную Грузии на Олимпийские игры.
- Мать спортсмена после потери сына дважды хотела свести счеты с жизнью.
«
"Я ни на минуту не прекращаю думать о трагедии, стала совсем другим человеком. Прошлая я навсегда ушла вместе с сыном. Заставляю себя улыбаться и смеяться... А если что-то хорошее происходит, то я возвращаюсь домой и рассказываю об этом моему сыночку".
Додо Кумариташвили
в разговоре с New York Times
- Сейчас имя Нодара носит одна из улиц в Бакуриани (родной поселок спортсмена в Боржомском муниципалитете).
- Также в память о Кумариташвили в Грузии выпустили почтовую марку.
- А еще спустя десять лет со дня гибели Кумариташвили в центральном парке Ванкувера открыли мемориал.
- Племянник Нодара Саба Кумариташвили спустя 12 лет после трагедии сам выступил за Грузию на Олимпиаде. Случилось это на Играх-2022 в Пекине.
«
"Весь вечер и всю ночь ходили кругами вокруг дома родителей. Никто не решался постучаться и сообщить матери и отцу... Только утром родственники рассказали всю правду, а для начала вызвали "скорую". Мама Додо увидела у порога машину с красным крестом, удивилась: "Я "скорую" не вызывала!". Когда ей сообщили, что Нодар разбился насмерть, она закричала: "Я чувствовала! Я приняла его боль!" Только близкие родственники знали, что накануне днем Додо вдруг почувствовала тяжесть в области шеи. "Как будто кто-то полоснул лезвием". (МК)
Лия Макиева
тетя погибшего саночника
Виноватым выставили саночника
Спортивные чиновники сделали максимум, чтобы смерть Нодара не сказалась на Олимпиаде. Международная федерация санного спорта (FIL) оперативно провела расследование и не обнаружила доказательств того, что гибель грузинского саночника связана с дефектами олимпийской трассы в Уистлере. На официальном сайте Игр-2010 написали, что Кумариташвили "поздно вышел из 15-го виража, из-за чего не смог правильно войти в 16-й".
Объяснялось, что, несмотря на приложенные усилия по сохранению баланса, атлету оказалось не под силу удержаться в санях и сохранить себе жизнь. Помимо этого, эксперты FIL отследили точную траекторию движения саней грузина и не нашли свидетельств того, что гибель случилась из-за "недостатков трассы".
Официальное расследование обстоятельств появилось позже. Эксперты пришли к выводу, что Кумариташвили погиб из-за собственной ошибки: спортсмен потерял управление на одном из самых скоростных участков трассы.
Как итог, спортивную локацию в Уистлере открыли к Олимпиаде, однако внесли некоторые изменения:
- олимпийскую санную трассу для женщин укоротили на 245 метров (фактически спортсменки соревновались на юниорском отрезке);
- маршрут трассы для мужчин укоротили на 176 метров, что позволило уменьшить количество виражей с 16 до 15.
В Грузии с решением по инциденту не согласились. Министр по делам молодежи и спорта страны Владимир Вардзелашвили указал на то, что 21-летний спортсмен получил олимпийскую лицензию, добиться которой вовсе не легко – необходимо пройти необходимые этапы.
«
"Соответственно говорить о неквалифицированности спортсмена — это именно та неквалифицированность, которая видна в этом заключении".
Несмотря на смерть Нодара, Грузия не только не снялась с Олимпиады, но и вышла в траурных повязках и черных шарфах на церемонию открытия.
У отца Нодара другое мнение
В разговоре со Sports.ru Давид Кумариташвили указывал на то, что 130 километров в час – это предельная скорость, выше абсолютно недопустимо... А ведь Нодар разогнался почти до 145 км/ч. И на 16-м вираже, когда скорость на максимуме, спортсмен попадает на слишком короткий отрезок трассы – получается, у парня попросту не было возможности сохранить сани на нужной траектории. Отец спортсмена не сомневается: был бы там поставлен козырек, атлет бы отделался переломом конечностей, однако ограничительной конструкции не было. Поэтому ничто не спасло Нодара от рокового удара об бетонную колонну. До финиша оставалось каких-то несколько метров…
Что поражает: в интервью АР Кумариташвили-старший рассказывал, что Нодар "по-настоящему боялся той трассы, которую на нем протестировали". И советовал сыну: "Просто возьми старт медленнее". Но в ответ получил: "Папа, чему ты меня учишь? Я приехал на Олимпиаду за победой. Я либо выиграю, либо умру".
"Люди не садились, некуда было"
На похоронах, а затем и на поминках в Грузию приехало множество людей. Был президент Грузии Михаил Саакашвили, позже прилетел победитель Олимпиады в Ванкувере Феликс Лох. Cвою золотую медаль к тому визиту он переплавил на две награды — на второй, которая была передана немцем Кумариташвили-старшему, были выгравированы портрет и годы жизни погибшего коллеги по спортивному цеху.
«
"Он всех нас спас. Если бы Нодар не погиб, то это был бы кто-то из нас", — сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Давид Кумариташвили же расстраивался: Международная федерация хотела построить трассу в Бакуриани и даже создали Фонд Нодара, но дальше слов дело не пошло.
«
"Сразу прозвучало заявление. Обещали, обещали, обещали… Годы идут, но ничего нет. Деньги шесть лет никто не трогал – законсервировали. И сейчас Правительство Грузии мне заявляет: Федерация готова построить трассу, но содержать придется нам. А это дорого – значит, и строить ничего не нужно. Как помогли семье? Была компенсация, страховка – несущественные суммы, но деньгами это не измерить. Я не стал жаловаться, с кем-то судиться. Потом из Международной федерации приехали сюда и сознались, что сами виноваты. Признали, что трасса не была готова. Все саночники сказали то же самое – на 40 дней здесь собралось 600 человек, люди не садились, некуда было", — делился безутешный отец в 2016-м.
Впрочем, Давид Кумариташвили, который ни разу не посмотрел кошмарное видео, не сомневается: смерть сына не должна препятствовать развитию санного спорта.
- В 1964-м на Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия) совсем моложой австралийский горнолыжник Росс МИЛН также во время тренировки еще перед церемонией открытия погиб после столкновения с деревом;
- На тех же Играх впервые в истории Олимпиады разбился саночник. Не удалось спасти британца польского происхождения Казимирца КАЯ-СКРЖЕПСКИ, он умер на операционном столе;
- Спустя 28 лет на Олимпиаде во французском Альбервилле врезался в снегоуплотнительную машину и погиб Николя БОШАТЕ. Швейцарский горнолыжник выступал в редкой дисциплине "спид-скиинг" (спортсмену надо набраться максимальную скорость).
К несчастью, саночник из Грузии стал четвертым спортсменом в истории зимней Олимпиады, скончавшимся на Играх.
«
"Нодар останется в памяти. Мы тренировались на протяжении последних лет практически совместно на всех трассах, жили рядом в отелях. Я хорошо знаком с его дядей Томазом Кумариташвили, тренером сборной СССР, у него тогда был грузинский экипаж... Мы потом с ними в далекие 90-е соревновались".
Альберт Демченко
Российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпиады