Не послушал отца и погиб. Кто виноват в самой страшной смерти на Олимпиаде

РИА Новости Спорт вспоминает трагедию, которая произошла ровно 16 лет назад в преддверии старта XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере: за несколько часов до официальной церемонии открытия канадских соревнований грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился во время тренировочного заезда.

Что произошло?

Тренировка на олимпийской трассе в Уистлере. Кумариташвили не справился с управлением саней на последнем повороте (в него участники турнира входят под углом 270 градусов), вылетел за бортик и на жуткой скорости порядка 140 км/ч врезался в бетонную конструкцию. К 44-му номеру мирового рейтинга саночников тут же бросились на помощь — его экстренно отправили на вертолете в Ванкувер, однако спасти 21-летнего уроженца Боржоми не получилось. Спустя час грузин умер.

« "Все наши мысли сейчас — с семьей, друзьями и коллегами погибшего спортсмена, — сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге перед официальной церемонией открытия Олимпиады-2010. — Вся олимпийская семья шокирована трагедией, которая омрачила первый день Игр".

О спортсмене

Родился в династии спортсменов-саночников. Отец, дядя, двоюродный брат и еще несколько родственников — все они оставили след в истории санного спорта Грузии.

Дважды ездил на Кубок мира, что и позволило атлету получить долгожданное приглашение в сборную Грузии на Олимпийские игры.

Мать спортсмена после потери сына дважды хотела свести счеты с жизнью.

« "Я ни на минуту не прекращаю думать о трагедии, стала совсем другим человеком. Прошлая я навсегда ушла вместе с сыном. Заставляю себя улыбаться и смеяться... А если что-то хорошее происходит, то я возвращаюсь домой и рассказываю об этом моему сыночку". Додо Кумариташвили в разговоре с New York Times в разговоре с New York Times

Сейчас имя Нодара носит одна из улиц в Бакуриани (родной поселок спортсмена в Боржомском муниципалитете).

Также в память о Кумариташвили в Грузии выпустили почтовую марку.

© Фото из общедоступных источников Марка с фотографией Нодара Кумариташвили © Фото из общедоступных источников Марка с фотографией Нодара Кумариташвили

А еще спустя десять лет со дня гибели Кумариташвили в центральном парке Ванкувера открыли мемориал.

Племянник Нодара Саба Кумариташвили спустя 12 лет после трагедии сам выступил за Грузию на Олимпиаде. Случилось это на Играх-2022 в Пекине.

« "Весь вечер и всю ночь ходили кругами вокруг дома родителей. Никто не решался постучаться и сообщить матери и отцу... Только утром родственники рассказали всю правду, а для начала вызвали "скорую". Мама Додо увидела у порога машину с красным крестом, удивилась: "Я "скорую" не вызывала!". Когда ей сообщили, что Нодар разбился насмерть, она закричала: "Я чувствовала! Я приняла его боль!" Только близкие родственники знали, что накануне днем Додо вдруг почувствовала тяжесть в области шеи. "Как будто кто-то полоснул лезвием". (МК) Лия Макиева тетя погибшего саночника тетя погибшего саночника

Виноватым выставили саночника

Спортивные чиновники сделали максимум, чтобы смерть Нодара не сказалась на Олимпиаде. Международная федерация санного спорта (FIL) оперативно провела расследование и не обнаружила доказательств того, что гибель грузинского саночника связана с дефектами олимпийской трассы в Уистлере. На официальном сайте Игр-2010 написали, что Кумариташвили "поздно вышел из 15-го виража, из-за чего не смог правильно войти в 16-й".

Объяснялось, что, несмотря на приложенные усилия по сохранению баланса, атлету оказалось не под силу удержаться в санях и сохранить себе жизнь. Помимо этого, эксперты FIL отследили точную траекторию движения саней грузина и не нашли свидетельств того, что гибель случилась из-за "недостатков трассы".

Официальное расследование обстоятельств появилось позже. Эксперты пришли к выводу, что Кумариташвили погиб из-за собственной ошибки: спортсмен потерял управление на одном из самых скоростных участков трассы.

Как итог, спортивную локацию в Уистлере открыли к Олимпиаде, однако внесли некоторые изменения:

олимпийскую санную трассу для женщин укоротили на 245 метров (фактически спортсменки соревновались на юниорском отрезке);

маршрут трассы для мужчин укоротили на 176 метров, что позволило уменьшить количество виражей с 16 до 15.

В Грузии с решением по инциденту не согласились. Министр по делам молодежи и спорта страны Владимир Вардзелашвили указал на то, что 21-летний спортсмен получил олимпийскую лицензию, добиться которой вовсе не легко – необходимо пройти необходимые этапы.

« "Соответственно говорить о неквалифицированности спортсмена — это именно та неквалифицированность, которая видна в этом заключении".

Несмотря на смерть Нодара, Грузия не только не снялась с Олимпиады, но и вышла в траурных повязках и черных шарфах на церемонию открытия.

У отца Нодара другое мнение

В разговоре со Sports.ru Давид Кумариташвили указывал на то, что 130 километров в час – это предельная скорость, выше абсолютно недопустимо... А ведь Нодар разогнался почти до 145 км/ч. И на 16-м вираже, когда скорость на максимуме, спортсмен попадает на слишком короткий отрезок трассы – получается, у парня попросту не было возможности сохранить сани на нужной траектории. Отец спортсмена не сомневается: был бы там поставлен козырек, атлет бы отделался переломом конечностей, однако ограничительной конструкции не было. Поэтому ничто не спасло Нодара от рокового удара об бетонную колонну. До финиша оставалось каких-то несколько метров…

Что поражает: в интервью АР Кумариташвили-старший рассказывал, что Нодар "по-настоящему боялся той трассы, которую на нем протестировали". И советовал сыну: "Просто возьми старт медленнее". Но в ответ получил: "Папа, чему ты меня учишь? Я приехал на Олимпиаду за победой. Я либо выиграю, либо умру".

"Люди не садились, некуда было"

На похоронах, а затем и на поминках в Грузию приехало множество людей. Был президент Грузии Михаил Саакашвили, позже прилетел победитель Олимпиады в Ванкувере Феликс Лох. Cвою золотую медаль к тому визиту он переплавил на две награды — на второй, которая была передана немцем Кумариташвили-старшему, были выгравированы портрет и годы жизни погибшего коллеги по спортивному цеху.

« "Он всех нас спас. Если бы Нодар не погиб, то это был бы кто-то из нас", — сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Давид Кумариташвили же расстраивался: Международная федерация хотела построить трассу в Бакуриани и даже создали Фонд Нодара, но дальше слов дело не пошло.

« "Сразу прозвучало заявление. Обещали, обещали, обещали… Годы идут, но ничего нет. Деньги шесть лет никто не трогал – законсервировали. И сейчас Правительство Грузии мне заявляет: Федерация готова построить трассу, но содержать придется нам. А это дорого – значит, и строить ничего не нужно. Как помогли семье? Была компенсация, страховка – несущественные суммы, но деньгами это не измерить. Я не стал жаловаться, с кем-то судиться. Потом из Международной федерации приехали сюда и сознались, что сами виноваты. Признали, что трасса не была готова. Все саночники сказали то же самое – на 40 дней здесь собралось 600 человек, люди не садились, некуда было", — делился безутешный отец в 2016-м.

Впрочем, Давид Кумариташвили, который ни разу не посмотрел кошмарное видео, не сомневается: смерть сына не должна препятствовать развитию санного спорта.

* * *

В 1964-м на Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия) совсем моложой австралийский горнолыжник Росс МИЛН также во время тренировки еще перед церемонией открытия погиб после столкновения с деревом;

также во время тренировки еще перед церемонией открытия погиб после столкновения с деревом; На тех же Играх впервые в истории Олимпиады разбился саночник. Не удалось спасти британца польского происхождения Казимирца КАЯ-СКРЖЕПСКИ , он умер на операционном столе;

, он умер на операционном столе; Спустя 28 лет на Олимпиаде во французском Альбервилле врезался в снегоуплотнительную машину и погиб Николя БОШАТЕ. Швейцарский горнолыжник выступал в редкой дисциплине "спид-скиинг" (спортсмену надо набраться максимальную скорость).

К несчастью, саночник из Грузии стал четвертым спортсменом в истории зимней Олимпиады, скончавшимся на Играх.