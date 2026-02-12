Рейтинг@Mail.ru
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения
11:18 12.02.2026
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения - РИА Новости, 12.02.2026
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что порядка 300 тысяч абонентов остались без водоснабжения в Одессе на юге страны из-за... РИА Новости, 12.02.2026
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что порядка 300 тысяч абонентов остались без водоснабжения в Одессе на юге страны из-за повреждений электрической подстанции.
Украинский энергохолдинг ДТЭК ранее в четверг сообщил о значительных разрушениях крупной электроподстанции в Одесской области, ремонт займет длительное время.
Одессе из-за обесточивания (электроподстанций – ред.) без водоснабжения остались около 300 тысяч человек. Без тепла – почти 200 домов. Продолжаются работы по запуску систем, где возможно – привлекаются резервные источники питания", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
По его слова, кроме того, в Днепропетровске без теплоснабжения остаются 10 тысяч абонентов.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Киев и четыре области частично остались без света
3 февраля, 13:16
 
