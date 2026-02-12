https://ria.ru/20260212/odessa-2073856342.html
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения - РИА Новости, 12.02.2026
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что порядка 300 тысяч абонентов остались без водоснабжения в Одессе на юге страны из-за... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:18:00+03:00
2026-02-12T11:18:00+03:00
2026-02-12T11:18:00+03:00
в мире
одесса
украина
одесская область
алексей кулеба
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071921376.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, одесская область, алексей кулеба, дтэк
В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Алексей Кулеба, ДТЭК
В Одессе 300 тысяч человек остались без водоснабжения
В Одессе около 300 тысяч человек остались без воды из-за повреждения подстанции