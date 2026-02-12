Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске арестовали троих предполагаемых членов ОПГ
16:37 12.02.2026
В Новосибирске арестовали троих предполагаемых членов ОПГ
Октябрьский райсуд Новосибирска арестовал на два месяца трех предполагаемых членов организованного преступного сообщества, ущерб от действий которых в разных... РИА Новости, 12.02.2026
В Новосибирске арестовали троих предполагаемых членов ОПГ

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Октябрьский райсуд Новосибирска арестовал на два месяца трех предполагаемых членов организованного преступного сообщества, ущерб от действий которых в разных регионах РФ оценивается в сумму свыше 210 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
По версии следствия, с октября 2024 года по июнь 2025 года в разных регионах России действовало преступное сообщество. Его участники совершили не менее 36 мошенничеств, причинив людям ущерб на сумму свыше 210 миллионов рублей. При этом Магомед Цадаев и Аркадий Джаноян выполняли функции обеспечения безопасности сообщества, подыскивали жертв, а также участвовали в "криминальных разборках" при конфликтах с другими преступными группировками.
"Рассмотрены ходатайства заместителя начальника первого отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России… Постановлениями суда Цадаеву Магомеду, Джанояну Аркадию и Цибадзе Михеилу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 10 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Цадаев обвиняется по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), Джаноян по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), а Цибадзе по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке
