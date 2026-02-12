В Новосибирске арестовали троих предполагаемых членов ОПГ

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Октябрьский райсуд Новосибирска арестовал на два месяца трех предполагаемых членов организованного преступного сообщества, ущерб от действий которых в разных регионах РФ оценивается в сумму свыше 210 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, с октября 2024 года по июнь 2025 года в разных регионах России действовало преступное сообщество. Его участники совершили не менее 36 мошенничеств, причинив людям ущерб на сумму свыше 210 миллионов рублей. При этом Магомед Цадаев и Аркадий Джаноян выполняли функции обеспечения безопасности сообщества, подыскивали жертв, а также участвовали в "криминальных разборках" при конфликтах с другими преступными группировками.

"Рассмотрены ходатайства заместителя начальника первого отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России… Постановлениями суда Цадаеву Магомеду, Джанояну Аркадию и Цибадзе Михеилу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 10 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.