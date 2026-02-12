https://ria.ru/20260212/nepryaeva-2073947062.html
Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде
Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.
Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.
Непряева преодолела 10 км за 24 минуты 45 секунд. Первое место заняла шведка Фрида Карлссон
(22.49,2), второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон
(отставание - 46,6 секунды), третьей - американка Джессика Диггинс
(+49,7).
Ранее олимпийская чемпионка 2018 года Диггинс заявила, что в субботу сломала ребро во время скиатлона. 34-летняя американка упала на спуске во время скиатлона и заняла восьмое место. После этого она выступила в спринтерской гонке во вторник, где завершила выступление на стадии четвертьфинала.
Карлссон 26 лет. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Италии шведка завоевала золото в скиатлоне. В Пекине-2022 лыжница стала бронзовым призером эстафеты. Для 23-летней Непряевой
это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, а во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв 36-е место. Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров.
22 февраля женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжник Савелий Коростелев.