Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года Диггинс заявила, что в субботу сломала ребро во время скиатлона. 34-летняя американка упала на спуске во время скиатлона и заняла восьмое место. После этого она выступила в спринтерской гонке во вторник, где завершила выступление на стадии четвертьфинала.