Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
16:14 12.02.2026 (обновлено: 16:28 12.02.2026)
Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде
Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.
Непряева преодолела 10 км за 24 минуты 45 секунд. Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22.49,2), второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон (отставание - 46,6 секунды), третьей - американка Джессика Диггинс (+49,7).
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
11 февраля, 18:03
Ранее олимпийская чемпионка 2018 года Диггинс заявила, что в субботу сломала ребро во время скиатлона. 34-летняя американка упала на спуске во время скиатлона и заняла восьмое место. После этого она выступила в спринтерской гонке во вторник, где завершила выступление на стадии четвертьфинала.
Карлссон 26 лет. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Италии шведка завоевала золото в скиатлоне. В Пекине-2022 лыжница стала бронзовым призером эстафеты. Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, а во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв 36-е место. Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров.
22 февраля женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжник Савелий Коростелев.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ
10 февраля, 16:30
 
Лыжные гонкиСпортДжессика ДиггинсДарья НепряеваФрида Карлссон
 
