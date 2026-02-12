"Заложило уши": слова Непряевой после гонки с раздельным стартом на Играх

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лыжница Дарья Непряева назвала тяжелой гонку с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, после финиша у россиянки заложило уши.
В четверг Непряева заняла 21-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом.
"Ощущения непонятные, уши заложило после финиша. Очень тяжелая гонка, тяжелая погода, трасса сегодня была относительно жесткой. Вчера была мягкая, думала, сегодня тоже будет мягкая, но она была немного другая, не то что в остальные дни", - сказала Непряева в эфире Okko.
Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, а во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв 36-е место. Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров. 22 февраля женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжники Непряева и Савелий Коростелев.
