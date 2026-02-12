https://ria.ru/20260212/moskva-2073928668.html
Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой
Мировой судья в Москве назначил 360 тысяч рублей штрафа жителю столицы, который разместил в соцсети 12 изображений с нацистской символикой, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.02.2026
