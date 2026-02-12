Рейтинг@Mail.ru
Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой - РИА Новости, 12.02.2026
15:11 12.02.2026 (обновлено: 15:38 12.02.2026)
Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой
Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой
Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мировой судья в Москве назначил 360 тысяч рублей штрафа жителю столицы, который разместил в соцсети 12 изображений с нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Никиту Миронова виновным в совершении 12 административных правонарушений по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). За каждый пост назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
Все правонарушения выявлены на личной странице Миронова в соцсети "ВКонтакте".
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Жительницу Москвы отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой
Заголовок открываемого материала