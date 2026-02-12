https://ria.ru/20260212/moskva-2073889531.html
На Манежной площади в Москве отремонтируют фонтаны
На Манежной площади в Москве отремонтируют фонтаны
На Манежной площади в Москве отремонтируют фонтаны
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
На Манежной площади в Москве отремонтируют фонтаны
Фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" капитально отремонтируют в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Приступили к обновлению одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что на фонтане "Часы мира" заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, отремонтируют гранитные плиты ступеней.
Кроме того, отремонтируют электрооборудование и кабельные линии, установят новые светильники подсветки струй и купола, обновят систему водоснабжения и насосного оборудования.
"Одновременно проводим капремонт фонтанов "Купола" и "Каскад", там выполним устройство нового гранитного мощения дна чаш, обновим облицовку парапетов, приведем в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Предусмотрена замена насосного оборудования и форсунок, отремонтируем помещения насосной станции, поменяем системы диспетчеризации инженерного оборудования", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что капремонт фонтанов планируется завершить в этом году.