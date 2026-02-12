На Манежной площади в Москве отремонтируют фонтаны

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Приступили к обновлению одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что на фонтане "Часы мира" заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, отремонтируют гранитные плиты ступеней.

Кроме того, отремонтируют электрооборудование и кабельные линии, установят новые светильники подсветки струй и купола, обновят систему водоснабжения и насосного оборудования.

"Одновременно проводим капремонт фонтанов "Купола" и "Каскад", там выполним устройство нового гранитного мощения дна чаш, обновим облицовку парапетов, приведем в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Предусмотрена замена насосного оборудования и форсунок, отремонтируем помещения насосной станции, поменяем системы диспетчеризации инженерного оборудования", - рассказал Бирюков.