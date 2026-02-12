Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в 2025 году в Москве построили 63 объекта образования
13:21 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/moskva-2073887162.html
Ефимов: в 2025 году в Москве построили 63 объекта образования
Ефимов: в 2025 году в Москве построили 63 объекта образования - РИА Новости, 12.02.2026
Ефимов: в 2025 году в Москве построили 63 объекта образования
В Москве в 2025 году построили более 60 объектов образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:21:00+03:00
2026-02-12T13:21:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
https://ria.ru/20260206/efimov-2072693764.html
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2025 году в Москве построили 63 объекта образования

Ефимов: в 2025 году в Москве построили более 60 объектов образования

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве в 2025 году построили более 60 объектов образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего за минувший 2025 год в столице появилось 63 образовательных объекта. В них смогут учиться более 18 тысяч школьников и свыше 8 тысяч дошкольников. Среди построенных 36 садов, 19 школ и восемь образовательных комплексов со школьными и дошкольными блоками в едином здании", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Расширение образовательной инфраструктуры произошло во всех округах города, в том числе по восемь объектов возвели на северо-западе и западе столицы, говорится в сообщении.
В нем уточняется, что образовательная инфраструктура создавалась как в рамках Адресной инвестпрограммы в Москвы, так и за счет средств девелоперов. Последние построили 45 объектов суммарно на 366 тысяч квадратных метров.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в городе планируется построить свыше 100 объектов социнфраструктуры, включая школы и детские сады.
Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве
6 февраля, 15:07
Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве
6 февраля, 15:07
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
