Ефимов: в 2025 году в Москве построили 63 объекта образования
12.02.2026

В Москве в 2025 году построили более 60 объектов образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
2026-02-12T13:21:00+03:00
2026-02-12T13:21:00+03:00
2026-02-12T13:21:00+03:00
москва
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве в 2025 году построили более 60 объектов образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего за минувший 2025 год в столице появилось 63 образовательных объекта. В них смогут учиться более 18 тысяч школьников и свыше 8 тысяч дошкольников. Среди построенных 36 садов, 19 школ и восемь образовательных комплексов со школьными и дошкольными блоками в едином здании", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Расширение образовательной инфраструктуры произошло во всех округах города, в том числе по восемь объектов возвели на северо-западе и западе столицы, говорится в сообщении.
В нем уточняется, что образовательная инфраструктура создавалась как в рамках Адресной инвестпрограммы в Москвы, так и за счет средств девелоперов. Последние построили 45 объектов суммарно на 366 тысяч квадратных метров.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в городе планируется построить свыше 100 объектов социнфраструктуры, включая школы и детские сады.