В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек
Четыре человека спасли и 30 эвакуировали при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:16:00+03:00
2026-02-12T12:16:00+03:00
2026-02-12T13:21:00+03:00
москва
россия
