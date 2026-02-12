Рейтинг@Mail.ru
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 12.02.2026 (обновлено: 13:21 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/moskva-2073874056.html
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек - РИА Новости, 12.02.2026
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек
Четыре человека спасли и 30 эвакуировали при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:16:00+03:00
2026-02-12T13:21:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073887446_0:336:461:595_1920x0_80_0_0_18ccad4df59c3cbf63abfedc0413a13a.jpg
https://ria.ru/20260210/pozhar-2073511458.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073887446_0:293:461:638_1920x0_80_0_0_7562d8fcef3a3b46a7639c6dbd2338e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек

На северо-востоке Москвы при пожаре в жилом доме спасли четырех человек

© Кадр видео из соцсетейПожар в жилом доме на Новодмитровской улице в Москве
Пожар в жилом доме на Новодмитровской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в жилом доме на Новодмитровской улице в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Четыре человека спасли и 30 эвакуировали при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новодмитровская улица, дом 2, корпус 6. Пожарно-спасательными подразделениями с помощью самоспасателей спасены 4 человека, еще 30 человек эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства.
По данным главка, принятыми мерами пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
Спасение людей из горящего дома в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Из горящего дома в центре Москвы спасли 35 человек
10 февраля, 19:27
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала