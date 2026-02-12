https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073810571.html
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками - РИА Новости, 12.02.2026
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
Мошенники придумали новую схему обмана для доступа к личным данным, предлагая забрать почтовую посылку, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:24:00+03:00
2026-02-12T07:24:00+03:00
2026-02-12T07:24:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073798277.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
РИА Новости: мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана для доступа к личным данным, предлагая забрать почтовую посылку, выяснило РИА Новости.
Сначала на телефон поступает звонок с предупреждением, что на имя человека оформлена посылка и она находится в доставке. Затем, согласно схеме мошенников, приходит смс-сообщение с неким паролем.
После того, как собеседник называет пароль, мошенники через звонки и письма пытаются убедить жертву, что ее взломали.