Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии девушку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/mordovija-2073925319.html
В Мордовии девушку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
В Мордовии девушку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 12.02.2026
В Мордовии девушку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Двадцатилетнюю жительницу Мордовии оштрафовали на 4 тысячи рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрацию символики запрещенного на... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:04:00+03:00
2026-02-12T15:04:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250801/sud-2032922439.html
https://ria.ru/20250615/putin-2022955280.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Мордовии девушку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

В Мордовии 20-летнюю девушку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Двадцатилетнюю жительницу Мордовии оштрафовали на 4 тысячи рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрацию символики запрещенного на территории РФ экстремистского движения, сообщило МВД республики.
В январе сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД Мордовии выявили пользователя социальной сети, которая несколько раз выложила в свободном доступе на своей странице фотоизображения с флагом и одеждой в цвет экстремистского движения, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Главреда "Спорт24" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
1 августа 2025, 22:35
"Оперативники установили, что распространителем запрещенного контента является 20-летняя жительница Большеберезниковского района. Девушка была задержана и доставлена в отдел полиции для установления обстоятельств и дачи объяснений, где полностью признала свою вину", - говорится в сообщении.
По результатам исследования установлено, что размещенные материалы признаны запрещенными к распространению на территории РФ, а движение внесено в перечень организаций, признанных экстремистскими. В отношении нарушительницы составлено 4 административных материала по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами".
"️Чамзинский суд, рассмотрев представленные полицейскими материалы, признал девушку виновной в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде четырех штрафов в размере по 1000 рублей каждый", - подчеркивается в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения
15 июня 2025, 14:05
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала