В Мордовии девушку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Двадцатилетнюю жительницу Мордовии оштрафовали на 4 тысячи рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрацию символики запрещенного на территории РФ экстремистского движения, сообщило МВД республики.
В январе сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД Мордовии выявили пользователя социальной сети, которая несколько раз выложила в свободном доступе на своей странице фотоизображения с флагом и одеждой в цвет экстремистского движения, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения.
"Оперативники установили, что распространителем запрещенного контента является 20-летняя жительница Большеберезниковского района. Девушка была задержана и доставлена в отдел полиции для установления обстоятельств и дачи объяснений, где полностью признала свою вину", - говорится в сообщении.
По результатам исследования установлено, что размещенные материалы признаны запрещенными к распространению на территории РФ, а движение внесено в перечень организаций, признанных экстремистскими. В отношении нарушительницы составлено 4 административных материала по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами".
"️Чамзинский суд, рассмотрев представленные полицейскими материалы, признал девушку виновной в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде четырех штрафов в размере по 1000 рублей каждый", - подчеркивается в сообщении.
