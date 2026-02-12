Комиссия спортсменов МОК сделала заявление по украинскому скелетонисту

"Уникальная природа Игр позволяет спортсменам со всего мира собираться вместе в мире и согласии. В то же время, как спортсмены, мы все знаем, что мы приезжаем на Игры как часть глобального сообщества с множеством различных взглядов, культур и ценностей. Спортсмены соревнуются по правилам, установленным различными спортивными организациями, и мы должны уважать эти спортивные правила, чтобы защитить целостность соревнований и уважать соперников. Сохранение зоны соревнований и пьедестала как нейтрального и защищенного пространства гарантирует, что каждый спортсмен может соревноваться на равных условиях, свободных от правительственного или политического давления", - говорится в заявлении МОК.