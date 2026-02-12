https://ria.ru/20260212/mok-2073961894.html
Комиссия спортсменов МОК сделала заявление по украинскому скелетонисту
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовала заявление касательно ситуации с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, заявив, что все спортсмены, соревнующиеся на Олимпиаде, должны уважать установленные правила, чтобы избежать политического давления.
В четверг МОК
запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии, и лишил его аккредитации. Ранее, несмотря на предупреждение комитета, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию. Позднее МОК восстановил аккредитацию украинцу.
"Уникальная природа Игр позволяет спортсменам со всего мира собираться вместе в мире и согласии. В то же время, как спортсмены, мы все знаем, что мы приезжаем на Игры как часть глобального сообщества с множеством различных взглядов, культур и ценностей. Спортсмены соревнуются по правилам, установленным различными спортивными организациями, и мы должны уважать эти спортивные правила, чтобы защитить целостность соревнований и уважать соперников. Сохранение зоны соревнований и пьедестала как нейтрального и защищенного пространства гарантирует, что каждый спортсмен может соревноваться на равных условиях, свободных от правительственного или политического давления", - говорится в заявлении МОК.
Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Данный запрет служит основой для защиты нейтралитета спорта и Олимпийских игр и распространяется на всех участников (спортсменов, тренеров, судей).
"Фокус Олимпийских игр должен оставаться на выступлениях спортсменов, и мы стремимся к продолжению постоянного диалога со спортсменами о значимых и надлежащих способах самовыражения и будем его поддерживать", - добавили в организации.