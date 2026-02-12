Рейтинг@Mail.ru
Комиссия спортсменов МОК сделала заявление по украинскому скелетонисту - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/mok-2073961894.html
Комиссия спортсменов МОК сделала заявление по украинскому скелетонисту
Комиссия спортсменов МОК сделала заявление по украинскому скелетонисту - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Комиссия спортсменов МОК сделала заявление по украинскому скелетонисту
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовала заявление касательно ситуации с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем,... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T16:59:00+03:00
2026-02-12T16:59:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807235_0:51:1081:659_1920x0_80_0_0_e60cb7047e6e001b28b6ce72912bdb85.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraintsy-2073898827.html
https://ria.ru/20260212/zhurova-2073878743.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807235_66:0:1013:710_1920x0_80_0_0_4d54360c4b798238c09fada6bd32bed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Комиссия спортсменов МОК сделала заявление по украинскому скелетонисту

Комиссия спортсменов МОК указала на правила в ситуации с украинцем Гераскевичем

© Фотография из соцсетейОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовала заявление касательно ситуации с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, заявив, что все спортсмены, соревнующиеся на Олимпиаде, должны уважать установленные правила, чтобы избежать политического давления.
В четверг МОК запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии, и лишил его аккредитации. Ранее, несмотря на предупреждение комитета, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию. Позднее МОК восстановил аккредитацию украинцу.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры
Вчера, 14:25
"Уникальная природа Игр позволяет спортсменам со всего мира собираться вместе в мире и согласии. В то же время, как спортсмены, мы все знаем, что мы приезжаем на Игры как часть глобального сообщества с множеством различных взглядов, культур и ценностей. Спортсмены соревнуются по правилам, установленным различными спортивными организациями, и мы должны уважать эти спортивные правила, чтобы защитить целостность соревнований и уважать соперников. Сохранение зоны соревнований и пьедестала как нейтрального и защищенного пространства гарантирует, что каждый спортсмен может соревноваться на равных условиях, свободных от правительственного или политического давления", - говорится в заявлении МОК.
Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Данный запрет служит основой для защиты нейтралитета спорта и Олимпийских игр и распространяется на всех участников (спортсменов, тренеров, судей).
"Фокус Олимпийских игр должен оставаться на выступлениях спортсменов, и мы стремимся к продолжению постоянного диалога со спортсменами о значимых и надлежащих способах самовыражения и будем его поддерживать", - добавили в организации.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Журова назвала дисквалификацию украинца за шлем очевидным решением
Вчера, 12:33
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала