В Ивано-Франковской области раскрыли схему торговли бронью от мобилизации

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Чиновники компании "Украинские железные дороги" и государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области требовали пять тысяч долларов за трудоустройство для получения отсрочки от мобилизации, сообщил офис генерального прокурора Украины.

« "Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры и правоохранители разоблачили коррупционную схему по трудоустройству в АО "Укрзализныця" для получения "брони" … Служащие регионального отделения "Укрзализныця" и заместитель начальника одного из управлений ГУ ГСЧС в области требовали пять тысяч долларов за должность машиниста бульдозера, которая давала отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

Сообщается, что часть денег передавалась перед оформлением, а вторая часть – после получения "брони" от мобилизации. Замначальника ГСЧС задержали во время получения второй части в размере 2,5 тысячи долларов. Чиновнику предъявлено обвинение по уголовным статьям о пособничестве и получении неправомерной выгоды, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным офиса генерального прокурора, подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом залога. Правоохранители проверяют причастность других лиц.

Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.