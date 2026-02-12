https://ria.ru/20260212/mobilizatsiya-2073984867.html
В Ивано-Франковской области раскрыли схему торговли бронью от мобилизации
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины, Украинская железная дорога, Укрзализныця
ГПУ: ивано-франковские чиновники требовали $5 тысяч за отсрочку от мобилизации
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Чиновники компании "Украинские железные дороги" и государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области требовали пять тысяч долларов за трудоустройство для получения отсрочки от мобилизации, сообщил офис генерального прокурора Украины.
«
"Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры и правоохранители разоблачили коррупционную схему по трудоустройству в АО "Укрзализныця" для получения "брони" … Служащие регионального отделения "Укрзализныця" и заместитель начальника одного из управлений ГУ ГСЧС в области требовали пять тысяч долларов за должность машиниста бульдозера, которая давала отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
офиса.
Сообщается, что часть денег передавалась перед оформлением, а вторая часть – после получения "брони" от мобилизации. Замначальника ГСЧС задержали во время получения второй части в размере 2,5 тысячи долларов. Чиновнику предъявлено обвинение по уголовным статьям о пособничестве и получении неправомерной выгоды, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
По данным офиса генерального прокурора, подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом залога. Правоохранители проверяют причастность других лиц.
Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.