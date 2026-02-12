https://ria.ru/20260212/mishustin-2073984636.html
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид
Российские студенты оценили перевод студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:02:00+03:00
2026-02-12T18:02:00+03:00
2026-02-12T18:02:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734933847_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_0aa73c807b19f67276cf067a8844d5a2.jpg
https://ria.ru/20260212/putin-2073859734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734933847_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_6ffdab287624e1c5a8be00b97e5e0bb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид
Мишустин: студенты оценили перевод студенческих билетов в электронный формат