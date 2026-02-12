Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид
18:02 12.02.2026
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид
Российские студенты оценили перевод студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.02.2026
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские студенты оценили перевод студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель кабмина в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.
"Ваша фракция строит свою работу с учетом запросов граждан, и при выдвижении законопроектов вы зачастую успешно сотрудничаете с другими депутатами, с участниками других объединений, как это было сделано при корректировке действующего правового акта для удобства учащейся молодежи. В электронный формат перевели и студенческие билеты, и зачетные книжки. Главное, что студенты страны это сильно оценили", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Путин поручил реорганизовать вузы и колледжи с худшими показателями
