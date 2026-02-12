Минпромторг прокомментировал задержание экс-главы департамента

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ находится в тесном взаимодействии со следственными органами по вопросу задержания бывшего директора департамента судостроительной промышленности Бориса Кабакова, сообщили журналистам в ведомстве.

"Правоохранительные органы задержали сотрудника департамента реализации проектов СМП по обвинениям, не связанным с его текущей профессиональной деятельностью", - заявили РИА Новости в пресс службе дирекции Северного морского пути.