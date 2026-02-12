Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг прокомментировал задержание экс-главы департамента
15:28 12.02.2026
Минпромторг прокомментировал задержание экс-главы департамента
Минпромторг РФ находится в тесном взаимодействии со следственными органами по вопросу задержания бывшего директора департамента судостроительной промышленности... РИА Новости, 12.02.2026
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Минпромторг прокомментировал задержание экс-главы департамента

Борис Кабаков
Борис Кабаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ находится в тесном взаимодействии со следственными органами по вопросу задержания бывшего директора департамента судостроительной промышленности Бориса Кабакова, сообщили журналистам в ведомстве.
"Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает содействие. Хотим отдельно отметить, что в настоящее время Борис Кабаков является сотрудником ГК "Росатом", - сказали в министерстве, комментируя задержание Кабакова.
"Правоохранительные органы задержали сотрудника департамента реализации проектов СМП по обвинениям, не связанным с его текущей профессиональной деятельностью", - заявили РИА Новости в пресс службе дирекции Северного морского пути.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил о задержании сотрудника департамента реализации проектов Северного морского пути, бывшего главу департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Бориса Кабакова.
