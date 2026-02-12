Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2026
11:41 12.02.2026 (обновлено: 11:50 12.02.2026)
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД
Киевский режим обучает террористов в Африке, снабжает их вооружением и беспилотниками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.02.2026
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Киевский режим обучает террористов в Африке, снабжает их вооружением и беспилотниками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вернемся к киевскому режиму: он снабжает террористов на африканском континенте вооружениями, включая беспилотники, обучает боевиков. Наиболее активно смычка с украинскими террористами работает в Мали", - сказала она в ходе брифинга.
"Помимо прямой поддержки Киевом террористов, Африка страдает от бесконтрольной накачки киевского режима западным вооружением, потому что оружие оттуда попадает через черные рынки к боевикам по всей Африке", - подчеркнула она.
Клод Рамо Биро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна, заявил глава МО ЦАР
1 декабря 2025, 06:24
 
