https://ria.ru/20260212/mid-2073865102.html
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2026
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД
Киевский режим обучает террористов в Африке, снабжает их вооружением и беспилотниками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:41:00+03:00
2026-02-12T11:41:00+03:00
2026-02-12T11:50:00+03:00
африка
россия
мария захарова
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251201/afrika-2058827861.html
африка
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, мария захарова, киев
Африка, Россия, Мария Захарова, Киев
Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД
В МИД обвинили киевский режим в снабжении террористов в Африке вооружением