Киевский режим снабжает оружием террористов в Африке, заявили в МИД

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Киевский режим обучает террористов в Африке, снабжает их вооружением и беспилотниками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вернемся к киевскому режиму: он снабжает террористов на африканском континенте вооружениями, включая беспилотники, обучает боевиков. Наиболее активно смычка с украинскими террористами работает в Мали", - сказала она в ходе брифинга.