Сенат Мексики одобрил сокращение рабочей недели
Сенат Мексики одобрил конституционную реформу о сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов, следует из трансляции заседания верхней палаты парламента. РИА Новости, 12.02.2026
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Сенат Мексики одобрил конституционную реформу о сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов, следует из трансляции заседания верхней палаты парламента.
Решение было принято в ходе пленарного заседания 115 голосами "за" при 15 против, далее проект поступит на рассмотрение палаты депутатов Конгресса.
Реформа предусматривает внесение изменений в статью 123 Конституции страны и поэтапное внедрение новой нормы в период с 2026 по 2030 год. Инициатива была предложена президентом Клаудией Шейнбаум
в декабре.
Представители правящего движения Morena заявили в ходе дебатов, что сокращение рабочей недели станет "ещё одним трудовым достижением", а улучшение условий труда укрепляет позиции Мексики
в регионе и повышает её конкурентоспособность.
Оппозиция из "Гражданского движения" выступила за другие изменения, предложив закрепить не уменьшенное число рабочих часов, а два выходных дня при пятидневной рабочей неделе и с сохранением зарплаты.