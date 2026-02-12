Сенат Мексики одобрил сокращение рабочей недели

МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Сенат Мексики одобрил конституционную реформу о сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов, следует из трансляции заседания верхней палаты парламента.

Решение было принято в ходе пленарного заседания 115 голосами "за" при 15 против, далее проект поступит на рассмотрение палаты депутатов Конгресса.

Реформа предусматривает внесение изменений в статью 123 Конституции страны и поэтапное внедрение новой нормы в период с 2026 по 2030 год. Инициатива была предложена президентом Клаудией Шейнбаум в декабре.

Представители правящего движения Morena заявили в ходе дебатов, что сокращение рабочей недели станет "ещё одним трудовым достижением", а улучшение условий труда укрепляет позиции Мексики в регионе и повышает её конкурентоспособность.