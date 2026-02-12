Рейтинг@Mail.ru
13:40 12.02.2026
Медвежата в заповеднике Приамурья скопировали картину Шишкина
Медвежата в заповеднике Приамурья скопировали картину Шишкина
Медвежата из Хинганского заповедника в Амурской области попали в кадры фотоловушки и своим поведением напомнили картину "Утро в сосновом лесу", сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
амурская область, иван шишкин
Амурская область, Иван Шишкин
Медвежата в заповеднике Приамурья скопировали картину Шишкина

Медвежата из Хинганского заповедника скопировали картину Шишкина

© Хинганский заповедник/TelegramМедвежата в заповеднике Приамурья "скопировали" картину Шишкина
Медвежата в заповеднике Приамурья скопировали картину Шишкина - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Хинганский заповедник/Telegram
Медвежата в заповеднике Приамурья "скопировали" картину Шишкина
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев – РИА Новости. Медвежата из Хинганского заповедника в Амурской области попали в кадры фотоловушки и своим поведением напомнили картину "Утро в сосновом лесу", сообщил заповедник в Telegram-канале.
На видео четыре медвежонка прогуливаются в заснеженном лесу, один из них пытается взобраться на дерево, затем спускается и резво убегает. Другой косолапый всё время оборачивается, как будто нарочно глядя в камеру. Кадры были сняты ещё в ноябре 2025 года в центре Хинганского заповедника.
Видео подписано: "Пошли позировать живописцу Ивану Ивановичу Шишкину".
Публикация вызвала большой интерес, под постом множество позитивных реакций-смайликов и более 500 просмотров. Видео перепостил Telegram-канал правительства региона.
"Утро в сосновом лесу" - картина русских живописцев-реалистов Ивана Шишкина и Константина Савицкого. Это один из самых известных пейзажей в истории русского искусства.
Краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
10 декабря 2025, 11:29
 
