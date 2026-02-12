https://ria.ru/20260212/medvezhata-2073896098.html
Медвежата в заповеднике Приамурья скопировали картину Шишкина
Медвежата из Хинганского заповедника в Амурской области попали в кадры фотоловушки и своим поведением напомнили картину "Утро в сосновом лесу", сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев – РИА Новости.
Медвежата из Хинганского заповедника в Амурской области попали в кадры фотоловушки и своим поведением напомнили картину "Утро в сосновом лесу", сообщил
заповедник в Telegram-канале.
На видео четыре медвежонка прогуливаются в заснеженном лесу, один из них пытается взобраться на дерево, затем спускается и резво убегает. Другой косолапый всё время оборачивается, как будто нарочно глядя в камеру. Кадры были сняты ещё в ноябре 2025 года в центре Хинганского заповедника.
Видео подписано: "Пошли позировать живописцу Ивану Ивановичу Шишкину
".
Публикация вызвала большой интерес, под постом множество позитивных реакций-смайликов и более 500 просмотров. Видео перепостил Telegram-канал правительства региона.
"Утро в сосновом лесу" - картина русских живописцев-реалистов Ивана Шишкина и Константина Савицкого. Это один из самых известных пейзажей в истории русского искусства.