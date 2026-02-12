Медвежата в заповеднике Приамурья "скопировали" картину Шишкина

На видео четыре медвежонка прогуливаются в заснеженном лесу, один из них пытается взобраться на дерево, затем спускается и резво убегает. Другой косолапый всё время оборачивается, как будто нарочно глядя в камеру. Кадры были сняты ещё в ноябре 2025 года в центре Хинганского заповедника.