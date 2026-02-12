Рейтинг@Mail.ru
История самого популярного предмета мебели из СССР - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/mebel-2073892654.html
История самого популярного предмета мебели из СССР
История самого популярного предмета мебели из СССР - РИА Новости, 12.02.2026
История самого популярного предмета мебели из СССР
В СССР статус определялся иначе, чем сейчас. Предметы интерьера занимали центральное место в комнате — за их дверцами хранились самые ценные и красивые вещи. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:25:00+03:00
2026-02-12T18:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841632847_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_eb0207d5956ff92dbbc615c4069194e3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841632847_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_9d7e679d64f5b5e9eb0a43093680f29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

История самого популярного предмета мебели из СССР

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкЧаепитие в квартире московских новоселов в районе Тропарево на юго-западе Москвы
Чаепитие в квартире московских новоселов в районе Тропарево на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в медиабанк
Чаепитие в квартире московских новоселов в районе Тропарево на юго-западе Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. В СССР статус определялся иначе, чем сейчас. Предметы интерьера занимали центральное место в комнате — за их дверцами хранились самые ценные и красивые вещи.
Что придавало владельцу больше статуса? И почему для этого обязательно нужна была отдельная мебель?

Как предмет мебели завоевал СССР

Сейчас довольно сложно понять, насколько важны были шкафы с красивой посудой для предыдущих поколений. Сегодня мы определяем богатство жилища по другим параметрам, а 20–30 лет назад в нашей стране таким маркером была посуда.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкВ одной из московских квартир
В одной из московских квартир - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в медиабанк
В одной из московских квартир
Большие чайные сервизы хранили в столовых в обзорных буфетах, выставляли для дорогих гостей на званых обедах и чаепитиях. Их задачей было украшать пространство, как, например, статуи и картины. Неудивительно, что вокруг мебели, основной задачей которой была демонстрация содержимого, сформировался культ.
Существовали две основные вариации серванта: первый — "в пол", с небольшими нижними дверками; второй — на длинных ножках.
По сути, объект был исключительно буржуазным — предполагал демонстрацию богатства и роскоши, а совсем не пролетарскую скромность. Тем не менее серванты появились в знаменитых советских стенках, включенные в комплекты объектов хранения в качестве полноправного элемента.
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев | Перейти в медиабанкГерой Социалистического Труда, экскаваторщик рудника "Центральный" производственного объединения "Апатит" Эдуард Шпига во время отдыха с женой и дочерью в своей квартире
Герой Социалистического Труда, экскаваторщик рудника Центральный производственного объединения Апатит Эдуард Шпига во время отдыха с женой и дочерью в своей квартире - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Перейти в медиабанк
Герой Социалистического Труда, экскаваторщик рудника "Центральный" производственного объединения "Апатит" Эдуард Шпига во время отдыха с женой и дочерью в своей квартире

Визитная карточка хозяев

Постепенно серванты стали своеобразной визитной семейной карточкой: по тому, что стояло за стеклом, можно было многое понять о хозяевах. Если стояли книги рядом с сувенирами — это демонстрировало начитанность и культурный уровень. Награды, кубки, грамоты, значки рассказывали о достижениях.
А вот если за стеклом стояли импортные вещи, это говорило об умении доставать и о командировках за границу. Например, в советское время особенно ценились сервизы "Мадонна" производства ГДР.
© РИА Новости / Василий Носков | Перейти в медиабанкГостиная в двухкомнатной московской квартире
Гостиная в двухкомнатной московской квартире - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Василий Носков
Перейти в медиабанк
Гостиная в двухкомнатной московской квартире
Выполнял сервант и функцию домашнего архива — туда попадали вещи, которые жалко выбросить, потому что они напоминали о каком-то ярком моменте в жизни. И чем старше становилась семья, тем больше сервант превращался в семейный музей.

"Шпионская операция" по захвату серванта

Если по цене мебель была доступна большинству граждан Союза, то купить ее было трудной задачей. В свободной продаже, как сегодня, качественные предметы интерьера встречались редко. Их приходилось доставать через знакомых по блату.
Интересной историей поделилась жительница Нового Поселка Белгородской области Лидия Галушкина. Ее рассказ больше напоминает шпионскую операцию, а не покупку мебели.
Ее старшая дочь Лена выходила замуж, молодоженам дали комнату в общежитии. Понадобилась мебель, за которой женщина обратилась к своей знакомой в городе. Та пообещала — все будет и привлекла к "операции" сына.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДеревообрабатывающее предприятие
Деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Деревообрабатывающее предприятие
Он знал грузчика из мебельного, которого и убедил взять мебель якобы для себя. Когда в машину загрузили стенку и шифоньер на свадебный подарок для дочери, круглый стол и сервант — для себя, то поехали окольными дорогами, чтобы "не поймали".
"Сервант мне понравился: есть шкафчик для писем, полочка под посуду, на задней стенке зеркало. Блестит! Муж тоже обрадовался, спрашивает: "Можно книжки поставлю?" <...> Соседи, помню, мне завидовали", — рассказывает Лидия Васильевна.

Почему исчезли из квартир?

Со времен СССР существенно изменилась планировка квартир. Теперь интерьеры стремятся к воздуху и свободному пространству, а массивная мебель загромождает комнату. Так серванты начали исчезать из виду. Они перестали демонстрировать достаток — сегодня о нем говорят хороший ремонт, качественная техника, путешествия.
© Студия People2People DesignДань традициям: как вписать буфет или сервант в интерьер гостиной
Дань традициям: как вписать буфет или сервант в интерьер гостиной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Студия People2People Design
Дань традициям: как вписать буфет или сервант в интерьер гостиной
Красивая посуда перестала быть символом успеха, а воспоминания о памятных моментах жизни проще хранить в смартфоне или компьютере.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала