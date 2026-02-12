История самого популярного предмета мебели из СССР

Чаепитие в квартире московских новоселов в районе Тропарево на юго-западе Москвы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. В СССР статус определялся иначе, чем сейчас. Предметы интерьера занимали центральное место в комнате — за их дверцами хранились самые ценные и красивые вещи.

Что придавало владельцу больше статуса? И почему для этого обязательно нужна была отдельная мебель?

Как предмет мебели завоевал СССР

Сейчас довольно сложно понять, насколько важны были шкафы с красивой посудой для предыдущих поколений. Сегодня мы определяем богатство жилища по другим параметрам, а 20–30 лет назад в нашей стране таким маркером была посуда.

Большие чайные сервизы хранили в столовых в обзорных буфетах, выставляли для дорогих гостей на званых обедах и чаепитиях. Их задачей было украшать пространство, как, например, статуи и картины. Неудивительно, что вокруг мебели, основной задачей которой была демонстрация содержимого, сформировался культ.

Существовали две основные вариации серванта: первый — "в пол", с небольшими нижними дверками; второй — на длинных ножках.

По сути, объект был исключительно буржуазным — предполагал демонстрацию богатства и роскоши, а совсем не пролетарскую скромность. Тем не менее серванты появились в знаменитых советских стенках, включенные в комплекты объектов хранения в качестве полноправного элемента.

Визитная карточка хозяев

Постепенно серванты стали своеобразной визитной семейной карточкой: по тому, что стояло за стеклом, можно было многое понять о хозяевах. Если стояли книги рядом с сувенирами — это демонстрировало начитанность и культурный уровень. Награды, кубки, грамоты, значки рассказывали о достижениях.

А вот если за стеклом стояли импортные вещи, это говорило об умении доставать и о командировках за границу. Например, в советское время особенно ценились сервизы "Мадонна" производства ГДР.

Выполнял сервант и функцию домашнего архива — туда попадали вещи, которые жалко выбросить, потому что они напоминали о каком-то ярком моменте в жизни. И чем старше становилась семья, тем больше сервант превращался в семейный музей.

"Шпионская операция" по захвату серванта

Если по цене мебель была доступна большинству граждан Союза, то купить ее было трудной задачей. В свободной продаже, как сегодня, качественные предметы интерьера встречались редко. Их приходилось доставать через знакомых по блату.

Интересной историей поделилась жительница Нового Поселка Белгородской области Лидия Галушкина. Ее рассказ больше напоминает шпионскую операцию, а не покупку мебели.

Ее старшая дочь Лена выходила замуж, молодоженам дали комнату в общежитии. Понадобилась мебель, за которой женщина обратилась к своей знакомой в городе. Та пообещала — все будет и привлекла к "операции" сына.

Он знал грузчика из мебельного, которого и убедил взять мебель якобы для себя. Когда в машину загрузили стенку и шифоньер на свадебный подарок для дочери, круглый стол и сервант — для себя, то поехали окольными дорогами, чтобы "не поймали".

"Сервант мне понравился: есть шкафчик для писем, полочка под посуду, на задней стенке зеркало. Блестит! Муж тоже обрадовался, спрашивает: "Можно книжки поставлю?" <...> Соседи, помню, мне завидовали", — рассказывает Лидия Васильевна.

Почему исчезли из квартир?

Со времен СССР существенно изменилась планировка квартир. Теперь интерьеры стремятся к воздуху и свободному пространству, а массивная мебель загромождает комнату. Так серванты начали исчезать из виду. Они перестали демонстрировать достаток — сегодня о нем говорят хороший ремонт, качественная техника, путешествия.

