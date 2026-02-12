Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС, пишет Bild

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сам загнал себя в изоляцию в преддверии саммита Евросоюза, пишет немецкая газета Bild.
В четверг в бельгийском замке Альден-Бизен пройдет неформальный саммит Евросоюза.
Как объясняет издание, этому послужили несколько обстоятельств, в том числе голосование Франции против соглашения ЕС с Меркосур, критика в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его желание использовать замороженные российские активы для финансирования Киева и желание Макрона использовать для этого еврооблигации, против чего выступает Берлин. Bild указывает, что в "локомотиве" Европы, состоящем из Франции и Германии, Париж теперь уступает свою роль Риму.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.