Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС, пишет Bild - РИА Новости, 12.02.2026
14:27 12.02.2026
Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС, пишет Bild
Президент Франции Эммануэль Макрон сам загнал себя в изоляцию в преддверии саммита Евросоюза, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
россия
франция
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
сергей лавров
евросоюз
в мире, россия, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Евросоюз
© AP Photo / PoolЭммануэль Макрон
© AP Photo / Pool
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сам загнал себя в изоляцию в преддверии саммита Евросоюза, пишет немецкая газета Bild.
В четверг в бельгийском замке Альден-Бизен пройдет неформальный саммит Евросоюза.
"Макрон изолирован перед встречей ЕС... Тем не менее, Эммануэль Макрон сам изолировал себя", - говорится в материале.
Как объясняет издание, этому послужили несколько обстоятельств, в том числе голосование Франции против соглашения ЕС с Меркосур, критика в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его желание использовать замороженные российские активы для финансирования Киева и желание Макрона использовать для этого еврооблигации, против чего выступает Берлин. Bild указывает, что в "локомотиве" Европы, состоящем из Франции и Германии, Париж теперь уступает свою роль Риму.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Польша обеспокоена инициативой Макрона по диалогу с Россией, пишут СМИ
