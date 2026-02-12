Рейтинг@Mail.ru
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой
20:02 12.02.2026 (обновлено: 20:14 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/lollobridzhid-2074019814.html
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой
Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на домашних Олимпийских играх 2026. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T20:02:00+03:00
2026-02-12T20:14:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
франческа лоллобриджида
мартина сабликова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074019093_0:36:2350:1358_1920x0_80_0_0_4c60d8fa6b5d006582b9b5ea8dfc7485.jpg
https://ria.ru/20260211/rossija-2073761201.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074019093_156:0:2224:1551_1920x0_80_0_0_5724386fdb3356d1f7fa6a6dc942a6a9.jpg
1920
1920
true
спорт, зимние олимпийские игры 2026, франческа лоллобриджида, мартина сабликова
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Франческа Лоллобриджида, Мартина Сабликова
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой

Конькобежка Лоллобриджида выиграла золото на дистанции 5000 метров на ОИ-2026

Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на домашних Олимпийских играх 2026
Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на домашних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на домашних Олимпийских играх 2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на домашних Олимпийских играх 2026.
Спортсменка преодолела дистанцию за 6 минут 46,17 секунды. Серебро завоевала нидерландка Мерел Конейн (отставание - 0,10 секунды), бронзу - норвежка Рагне Виклунд (+0,17).
Трехкратная олимпийская чемпионка чешка Мартина Сабликова заняла 11-е место (+20,91). После завершения соревнований 38-летняя спортсменка, которая ранее анонсировала завершение карьеры, совершила круг почета. В субботу конькобежка пропустила забег на 3000 метров из-за болезни.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Франческа ЛоллобриджидаМартина Сабликова
 
