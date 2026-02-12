https://ria.ru/20260212/lollobridzhid-2074019814.html
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой
Итальянка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на домашних Олимпийских играх 2026. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой
