https://ria.ru/20260212/lokomotiv-2073924203.html
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым
Московский футбольный клуб "Локомотив" в Telegram-канале объявил о расторжении контракта с защитником Иваном Кузьмичевым. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T15:02:00+03:00
2026-02-12T15:02:00+03:00
2026-02-12T15:02:00+03:00
футбол
спорт
иван кузьмичев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796112778_0:63:3100:1807_1920x0_80_0_0_296e7e5dc8ed534aec941a6c9e4333de.jpg
https://ria.ru/20260210/futbolist-2073534481.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796112778_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_d491f8fc8f63ec1e423415c8323f11ea.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, иван кузьмичев
Футбол, Спорт, Иван Кузьмичев
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым
«Локомотив» расторг контракт с защитником Кузьмичевым