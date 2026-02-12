Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым
Футбол
 
15:02 12.02.2026
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым
Московский футбольный клуб "Локомотив" в Telegram-канале объявил о расторжении контракта с защитником Иваном Кузьмичевым. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026
Новости
"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Кузьмичевым

«Локомотив» расторг контракт с защитником Кузьмичевым

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" в Telegram-канале объявил о расторжении контракта с защитником Иваном Кузьмичевым.
Соглашение досрочно прекращено по обоюдному согласию сторон.
Кузьмичеву 25 лет. Он перешел в "Локомотив" в сентябре 2022 года и сыграл за основную команду 25 матчей.
В 2024 году защитник также выступал на правах аренды в московском "Торпедо", а в 2025 году - в составе столичной "Родины".
Футболист Мампасси перешел из "Локомотива" в "Туран Товуз" на правах аренды
10 февраля, 22:30
10 февраля, 22:30
 
