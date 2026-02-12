https://ria.ru/20260212/liverpul-2073793940.html
"Ливерпуль" благодаря голу ван Дейка обыграл "Сандерленд" в матче АПЛ
"Ливерпуль" благодаря голу ван Дейка обыграл "Сандерленд" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Ливерпуль" благодаря голу ван Дейка обыграл "Сандерленд" в матче АПЛ
"Ливерпуль" нанес поражение "Сандерленду" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T01:21:00+03:00
2026-02-12T01:21:00+03:00
2026-02-12T01:21:00+03:00
футбол
спорт
вирджил ван дейк
ватару эндо
ливерпуль
сандерленд
ноттингем форест
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929429453_145:0:935:444_1920x0_80_0_0_723c6cfc419ddfb2e2b4da14765f931e.jpg
https://ria.ru/20260212/match-2073793280.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929429453_51:0:1015:723_1920x0_80_0_0_547a08d750903179342cf68a1222b1f4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вирджил ван дейк, ватару эндо, ливерпуль, сандерленд, ноттингем форест, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Вирджил ван Дейк, Ватару Эндо, Ливерпуль, Сандерленд, Ноттингем Форест, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Ливерпуль" благодаря голу ван Дейка обыграл "Сандерленд" в матче АПЛ
"Ливерпуль" победил "Сандерленд" в матче чемпионата Англии