"Ливерпуль" благодаря голу ван Дейка обыграл "Сандерленд" в матче АПЛ
Футбол
 
01:21 12.02.2026
"Ливерпуль" благодаря голу ван Дейка обыграл "Сандерленд" в матче АПЛ
https://ria.ru/20260212/match-2073793280.html
"Ливерпуль" благодаря голу ван Дейка обыграл "Сандерленд" в матче АПЛ

Вирджил ван Дейк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ливерпуль" нанес поражение "Сандерленду" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в Сандерленде, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ливерпуля". Единственный мяч забил защитник Вирджил ван Дейк (61-я минута).
Английская премьер-лига (АПЛ)
11 февраля 2026 • начало в 23:15
Завершен
Сандерленд
0 : 1
Ливерпуль
61‎’‎ • Вирджил ван Дейк
(Мохамед Салах)
Японский полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо был заменен на 69-й минуте из-за травмы. Его унесли с поля на носилках.
В стартовых составах обеих команд не вышло ни одного английского футболиста. Это четвертый подобный случай в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Чемпион Англии "Ливерпуль" (42 очка) занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Сандерленд" (36) располагается на 11-й строчке.
В следующем матче "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Ноттингем Форест" 22 февраля, "Сандерленд" в тот же день примет "Фулхэм".
Футбол
 
