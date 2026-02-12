https://ria.ru/20260212/lavrov-2073927505.html
Лавров отметил взвешенную позицию Буркина-Фасо по украинскому конфликту
Лавров отметил взвешенную позицию Буркина-Фасо по украинскому конфликту - РИА Новости, 12.02.2026
Лавров отметил взвешенную позицию Буркина-Фасо по украинскому конфликту
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил позицию Буркина-Фасо по украинскому кризису, назвал ее взвешенной и объективной. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:08:00+03:00
2026-02-12T15:08:00+03:00
2026-02-12T15:18:00+03:00
буркина-фасо
украина
в мире
россия
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073886578_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_2d6c294602b8068e61af80d9c40f774a.jpg
https://ria.ru/20260212/lavrov-2073924951.html
буркина-фасо
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073886578_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_b79e4b22ba0b1de0647f1408c8d1d3b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буркина-фасо, украина, в мире, россия, сергей лавров, оон
Буркина-Фасо, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров отметил взвешенную позицию Буркина-Фасо по украинскому конфликту
Лавров на встрече с главой МИД Буркина-Фасо отметил честную позицию по Украине