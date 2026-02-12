Рейтинг@Mail.ru
Внешние силы добиваются обострения энергокризиса на Кубе, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2026
10:57 12.02.2026 (обновлено: 11:19 12.02.2026)
Внешние силы добиваются обострения энергокризиса на Кубе, заявили в МИД
Внешние силы добиваются обострения энергокризиса на Кубе, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2026
Внешние силы добиваются обострения энергокризиса на Кубе, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что внешние силы добиваются обострения энергокризиса на Кубе, они... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:57:00+03:00
2026-02-12T11:19:00+03:00
куба
россия
мария захарова
куба
россия
куба, россия, мария захарова
Куба, Россия, Мария Захарова
Внешние силы добиваются обострения энергокризиса на Кубе, заявили в МИД

МИД обвинил внешние силы в стремлении добиться обострения энергокризиса на Кубе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что внешние силы добиваются обострения энергокризиса на Кубе, они рассчитывают спровоцировать недовольство населения.
"Мы исходим из того, что действия внешних сил, которые добиваются обострения энергетического кризиса на Кубе, включая прекращение авиасообщения с островом, рассчитаны, в том числе, на провоцирование недовольства населения и испытавших на этом фоне неудобства иностранных граждан", - сказала она.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД призвал россиян, желающих посетить Кубу, учитывать ситуацию в стране
Вчера, 11:07
 
КубаРоссияМария Захарова
 
 
