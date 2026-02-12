Рейтинг@Mail.ru
Глава Красноярского края рассказал о мерах поддержки науки и технологий - РИА Новости, 12.02.2026
11:16 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/krasnoyarsk-2073855632.html
Глава Красноярского края рассказал о мерах поддержки науки и технологий
Глава Красноярского края рассказал о мерах поддержки науки и технологий - РИА Новости, 12.02.2026
Глава Красноярского края рассказал о мерах поддержки науки и технологий
Уровень налоговой поддержки науки и технологий необходимо привести в соответствие с установленными президентом России Владимиром Путиным приоритетами в этой... РИА Новости, 12.02.2026
2026
россия, красноярский край, москва, михаил котюков, наука
Россия, Красноярский край, Москва, Михаил Котюков, Наука
Глава Красноярского края рассказал о мерах поддержки науки и технологий

Котюков: меры налоговой поддержки науки должны отвечать приоритетам ее развития

© Фото : Правительство Красноярского краяМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Правительство Красноярского края
Михаил Котюков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Уровень налоговой поддержки науки и технологий необходимо привести в соответствие с установленными президентом России Владимиром Путиным приоритетами в этой сфере, чтобы достигнуть нужных стране результатов технологического развития, считает возглавляющий комиссию Госсовета по технологическому лидерству губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Ключевой темой прошедшего в Москве заседания комиссии стала оценка эффективности действующих мер налоговой поддержки организаций, финансирующих и ведущих исследования и разработки.
"Меры налоговой поддержки должны соответствовать приоритетам развития науки и технологий, определённым президентом России. Мы проверяем гипотезу о необходимости усиления связи между предоставлением льгот и конкретными результатами для страны", - сказал Котюков, которого цитирует пресс-служба.
Губернатор отметил, что параллельно комиссия определит, какие цифровые решения и информационные системы смогут обеспечить бизнесу максимальное удобство, сократив бюрократию, и предоставив государству полную прозрачность и измеримость отдачи от каждой вложенной суммы. Он подчеркнул, что вся проводимая работа является частью достижения технологического лидерства – национального приоритета, закрепленного в числе ключевых целей развития России президентом страны.
По информации пресс-службы, результаты анализа мер поддержки на заседании представил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. По его словам, наиболее востребованы льготы, которые применяются автоматически. Стимулирующие же меры, в том числе вычет по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом, используются реже по причине недостаточной информированности организаций и сложности процедур оформления.
Он добавил, что налоговая нагрузка на организации, выполняющие НИОКР, составляет 10,2%, что ниже среднего по экономике, и у этого сектора, по его мнению, есть значительный потенциал для роста инвестиций.
РоссияКрасноярский крайМоскваМихаил КотюковНаука
 
 
