Глава Красноярского края рассказал о мерах поддержки науки и технологий

КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Уровень налоговой поддержки науки и технологий необходимо привести в соответствие с установленными президентом России Владимиром Путиным приоритетами в этой сфере, чтобы достигнуть нужных стране результатов технологического развития, считает возглавляющий комиссию Госсовета по технологическому лидерству губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Ключевой темой прошедшего в Москве заседания комиссии стала оценка эффективности действующих мер налоговой поддержки организаций, финансирующих и ведущих исследования и разработки.

"Меры налоговой поддержки должны соответствовать приоритетам развития науки и технологий, определённым президентом России. Мы проверяем гипотезу о необходимости усиления связи между предоставлением льгот и конкретными результатами для страны", - сказал Котюков, которого цитирует пресс-служба.

Губернатор отметил, что параллельно комиссия определит, какие цифровые решения и информационные системы смогут обеспечить бизнесу максимальное удобство, сократив бюрократию, и предоставив государству полную прозрачность и измеримость отдачи от каждой вложенной суммы. Он подчеркнул, что вся проводимая работа является частью достижения технологического лидерства – национального приоритета, закрепленного в числе ключевых целей развития России президентом страны.

По информации пресс-службы, результаты анализа мер поддержки на заседании представил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. По его словам, наиболее востребованы льготы, которые применяются автоматически. Стимулирующие же меры, в том числе вычет по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом, используются реже по причине недостаточной информированности организаций и сложности процедур оформления.