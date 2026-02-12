Курти в третий раз избрали "премьером" самопровозглашенного Косово

БЕЛГРАД, 12 фев - РИА Новости. Лидер радикального движения "Самоопределение" Альбин Курти в третий раз с марта 2021 года избран "парламентом" в Приштине на пост "главы правительства" самопровозглашенной республики, трансляция велась на сайте ее "заксобрания".

В среду состоялось установочное заседание "парламента" по итогам выборов 28 декабря 2025 года. Спикером избрана Альбулена Хаджиу из правящего радикального движения "Самоопределение". За нее проголосовали 66 депутатов из 120, против - 44 депутата, восемь воздержались. Также избраны "пакетом" и пять заместителей председателя парламента, среди них Славко Симич из крупнейшей партии местных сербов "Сербский список".

Затем в ночь на четверг прошло заседание по голосованию за предложенный Курти как кандидатом в премьеры на третий срок состав кабинета министров. Своим первым замом и главой "МИД" он выдвинул однопартийца по "Самоопределению" - экс-спикера Глаука Конюфцу, пост глав "МВД" и "минобороны" сохранили Джеляль Свечля и Эйюп Мачедончи. Единственный в составе кабмина серб - лояльный Приштине Ненад Рашич, возглавивший министерство "по делам общин и возвращению". За такой состав правительства проголосовали 66 из 120 депутатов, 49 были против, воздержавшихся не оказалось.

Слободана Милошевича. "В эти дни проходят последние заседания суда в Гааге против бывших лидеров Освободительной армии Косово . Приговор (требуемый прокуратурой - ред.) в 45 лет для каждого из них отрицает историческое свершение нашей освободительной армии. Моя позиция ясна - в Косово не было преступлений против гражданского населения", - заявил Курти, обращаясь к депутатам и обвинив в военных преступлениях 1998-1999 годов экс-президента Югославии

Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" не поддержала предложенный состав и программу правительства, по словам ее зампреда Игора Симича, "в них нет сербов".

По данным "ЦИК", правящее "Самоопределение" Курти по итогам прошедших 28 декабря 2025 досрочных выборов получило 57 мандатов из 120, ближайший конкурент - Демократическая партия Косово (PDK) - 22 депутатских места, на третьем месте - Демократический союз Косово (LDK) с 15 мандатами, Альянс за будущее Косово (AAK) экс-премьера Рамуша Харадиная получил шесть депутатских мест. "Сербский список" претендовал на все 10 мандатов, выделенных по квоте для сербов в "парламенте" Косово. Затем начался подсчет доставленных из 29 "дипломатических представительств" за границей и по почте бюллетеней, рассмотрение жалоб и новый пересчет голосов 13 января. В итоге крупнейшей партии косовских сербов достались девять мандатов, еще один получила поддерживаемая косовоалбанскими властями партия "За свободу, справедливость и сохранение" Рашича.