Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2026
13:16 12.02.2026 (обновлено: 13:43 12.02.2026)
Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным, заявил Песков
Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным, заявил Песков
Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным, заявил Песков

Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пока ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток (прямых контактов с Россией - ред.), здесь особо попыток-то не нужно принимать", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что Путин не отказывался от прямых контактов с Европой, при необходимости и при желании ему можно позвонить.
Макрон во вторник заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером. Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Мерц 29 января отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта на Украине и надеется на их скорейшее завершение.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин не отказывался от контактов с Европой, заявил Песков
