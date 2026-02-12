Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине находится на переломном этапе, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/konflikt-2073809862.html
Конфликт на Украине находится на переломном этапе, заявил Мирошник
Конфликт на Украине находится на переломном этапе, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.02.2026
Конфликт на Украине находится на переломном этапе, заявил Мирошник
Конфликт на Украине находится на переломном этапе из-за вопроса поддержки киевского режима и раскола внутри Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:14:00+03:00
2026-02-12T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
https://ria.ru/20260212/vybory-2073793520.html
https://ria.ru/20260210/miroshnik-2073433321.html
украина
россия
киев
Конфликт на Украине находится на переломном этапе, заявил Мирошник

Мирошник: конфликт на Украине находится на переломном этапе

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине находится на переломном этапе из-за вопроса поддержки киевского режима и раскола внутри Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима. Его способность к выживанию и продолжению кровопролития напрямую зависит от поддержки в первую очередь Европы", - сказал Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Выборы на Украине должны быть частью плана урегулирования, считает Мирошник
01:13
Он отметил, что в западном мире сейчас раскол, а продолжение конфликта зависит от позиции наиболее радикальных ястребов - Евросоюза, Британии и "евротройки", которые помогают Киеву финансово, военно и дипломатически.
По мнению дипломата, военные действия нужно воспринимать как большую шахматную партию.
"За каждым шагом следуют ответные действия. Продолжительность военных действий зависит от возможностей сторон на эти ответные действия", - заключил Мирошник.
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Мирошник: ВСУ усилили атаки БПЛА с назначением Федорова главой МО Украины
10 февраля, 13:36
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
