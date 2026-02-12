Конфликт на Украине находится на переломном этапе, заявил Мирошник

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине находится на переломном этапе из-за вопроса поддержки киевского режима и раскола внутри Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима. Его способность к выживанию и продолжению кровопролития напрямую зависит от поддержки в первую очередь Европы", - сказал Мирошник

Он отметил, что в западном мире сейчас раскол, а продолжение конфликта зависит от позиции наиболее радикальных ястребов - Евросоюза, Британии и "евротройки", которые помогают Киеву финансово, военно и дипломатически.

По мнению дипломата, военные действия нужно воспринимать как большую шахматную партию.