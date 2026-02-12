Рейтинг@Mail.ru
Колосков призвал не верить обнадеживающим словам главы ФИФА - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
18:33 12.02.2026
Колосков призвал не верить обнадеживающим словам главы ФИФА
Колосков призвал не верить обнадеживающим словам главы ФИФА
спорт, джанни инфантино, вячеслав колосков, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Джанни Инфантино, Вячеслав Колосков, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Вокруг спорта
Колосков призвал не верить обнадеживающим словам главы ФИФА

Колосков призвал не верить обнадеживающим словам Инфантино о снятии санкций

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости призвал не верить обнадеживающим словам президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о снятии санкций с российского футбола.
Ранее Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, а также указал на бесполезность санкций. 12 февраля в Брюсселе прошел конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), после завершения которого президент организации Александер Чеферин отметил, что не готов комментировать высказывания Инфантино, а позиция возглавляемой им организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась.
"Ничего нового он не сказал. То, о чем говорят на протяжении четырех лет, остается без изменений. Есть некоторые слова, которые можно принять за обнадеживающие, как недавнее интервью Инфантино о том, что санкции ничего не дали. Но это только слова", - сказал Колосков.
"В сотый раз говорю: никому не верьте! До тех пор, пока идут военные действия, никаких изменений не будет. Опираюсь на заявления Инфантино и Чеферина, оба об этом говорили. Пока продолжаются военные действия, никаких изменений по отношению к клубам и сборным России не будет. На следующем собрании ФИФА подвижек в отношении детско-юношеского футбола тоже ждать не стоит", - добавил он.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.
ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова"
Футбол Спорт Джанни Инфантино Вячеслав Колосков Международная федерация футбола (ФИФА) Российский футбольный союз (РФС) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Вокруг спорта
 
