Колосков призвал не верить обнадеживающим словам главы ФИФА

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости призвал не верить обнадеживающим словам президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о снятии санкций с российского футбола.

Ранее Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, а также указал на бесполезность санкций. 12 февраля в Брюсселе прошел конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), после завершения которого президент организации Александер Чеферин отметил, что не готов комментировать высказывания Инфантино, а позиция возглавляемой им организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась.

« "Ничего нового он не сказал. То, о чем говорят на протяжении четырех лет, остается без изменений. Есть некоторые слова, которые можно принять за обнадеживающие, как недавнее интервью Инфантино о том, что санкции ничего не дали. Но это только слова", - сказал Колосков.

"В сотый раз говорю: никому не верьте! До тех пор, пока идут военные действия, никаких изменений не будет. Опираюсь на заявления Инфантино и Чеферина, оба об этом говорили. Пока продолжаются военные действия, никаких изменений по отношению к клубам и сборным России не будет. На следующем собрании ФИФА подвижек в отношении детско-юношеского футбола тоже ждать не стоит", - добавил он.