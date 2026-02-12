https://ria.ru/20260212/kirov-2073815392.html
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова (Победилово), сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.02.2026
киров
безопасность, киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
