Эксперт оценил статус русского языка в новой конституции Казахстана

АЛМА-АТА, 12 фев - РИА Новости. Использование в новой конституции Казахстана слова "наряду" в норме об использовании русского языка в госорганах вместо слова "наравне" говорит о понижении статуса русского языка, заявил РИА Новости казахстанский политолог Петр Своик.

В действующей конституции Казахстана указано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык официально употребляется наравне с казахским. Тридцать первого января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой конституции Казахстана. В девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, теперь слово "наравне" будет заменено на слово "наряду". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подписал указ о проведении 15 марта республиканского референдума по проекту новой конституции. В ЦИК республики сообщили, что итоги референдума опубликуют до 21 марта.

"Если идти от русского варианта конституции, то это некое ослабление значения (языка - ред.). Раньше это было равенство, а теперь это - рядом, но не равенство", - заявил Своик.

Политолог обращает внимание на смысловую разницу между казахским и русским текстами проекта конституции. По его словам, в казахском варианте, который считается основополагающим, вместо слова "тең" (равный) использовано "қатар", что чаще означает поочередность, порядок в ряду. В русском переводе это передано как "наряду", что создает впечатление равенства.

"Чаще всего қатар можно понимать как очередность в ряду. То есть это может быть и пятая очередь в том же ряду, у русского (языка - ред.) может быть пятая очередь. То есть в казахском варианте совершенно точно есть смысловые отличия", - считает политолог.

Своик подчеркивает, что конституция слишком важный документ, чтобы в ней заниматься лингвистическими формулировками. По его словам, при подготовке проекта конституции авторы сталкивались с сильным давлением со стороны сторонников казахской идентичности, которые требовали полностью исключить русский язык из нового основного закона республики.