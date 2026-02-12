Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил статус русского языка в новой конституции Казахстана - РИА Новости, 12.02.2026
17:30 12.02.2026 (обновлено: 17:31 12.02.2026)
Эксперт оценил статус русского языка в новой конституции Казахстана
Эксперт оценил статус русского языка в новой конституции Казахстана - РИА Новости, 12.02.2026
Эксперт оценил статус русского языка в новой конституции Казахстана
Использование в новой конституции Казахстана слова "наряду" в норме об использовании русского языка в госорганах вместо слова "наравне" говорит о понижении...
2026
Новости
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Эксперт оценил статус русского языка в новой конституции Казахстана

Своик считает, что статус русского языка снизился в новой конституции Казахстана

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Казахстана в Астане
Здание парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Казахстана в Астане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 12 фев - РИА Новости. Использование в новой конституции Казахстана слова "наряду" в норме об использовании русского языка в госорганах вместо слова "наравне" говорит о понижении статуса русского языка, заявил РИА Новости казахстанский политолог Петр Своик.
В действующей конституции Казахстана указано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык официально употребляется наравне с казахским. Тридцать первого января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой конституции Казахстана. В девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, теперь слово "наравне" будет заменено на слово "наряду". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подписал указ о проведении 15 марта республиканского референдума по проекту новой конституции. В ЦИК республики сообщили, что итоги референдума опубликуют до 21 марта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев
10 февраля, 10:26
"Если идти от русского варианта конституции, то это некое ослабление значения (языка - ред.). Раньше это было равенство, а теперь это - рядом, но не равенство", - заявил Своик.
Политолог обращает внимание на смысловую разницу между казахским и русским текстами проекта конституции. По его словам, в казахском варианте, который считается основополагающим, вместо слова "тең" (равный) использовано "қатар", что чаще означает поочередность, порядок в ряду. В русском переводе это передано как "наряду", что создает впечатление равенства.
"Чаще всего қатар можно понимать как очередность в ряду. То есть это может быть и пятая очередь в том же ряду, у русского (языка - ред.) может быть пятая очередь. То есть в казахском варианте совершенно точно есть смысловые отличия", - считает политолог.
Своик подчеркивает, что конституция слишком важный документ, чтобы в ней заниматься лингвистическими формулировками. По его словам, при подготовке проекта конституции авторы сталкивались с сильным давлением со стороны сторонников казахской идентичности, которые требовали полностью исключить русский язык из нового основного закона республики.
"Это не первый раз и не первый год делается. И вот это такое казахское, смысловое, с явным подтекстом, что русский чуть-чуть отодвигается. В этом же ряду, но уже не одно и то же. Вот это уступка казахским националистам", - заключил политолог.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Токаев: никто в Казахстане не может навязывать, на каком языке говорить
24 апреля 2025, 11:48
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
