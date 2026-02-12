Рейтинг@Mail.ru
В Карелии обследовали остров Валаам в поисках пропавшей послушницы
11:44 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/karelija-2073866128.html
В Карелии обследовали остров Валаам в поисках пропавшей послушницы
Происшествия, Валаам, Екатеринбург, Республика Карелия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Карелии обследовали остров Валаам в поисках пропавшей послушницы

Валаам. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Территория острова Валаам в Карелии практически полностью обследована в поисках пропавшей 2 февраля послушницы из Екатеринбурга, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД РФ.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. Используются квадрокоптеры, также привлечены кинологические службы.
"В настоящее время практически обследована территория острова Валаам. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", – сказала представитель регионального управления МВД.
Ранее в четверг в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" РИА Новости сообщали, что насельники Валаамского монастыря и жители острова Валаам активно помогают правоохранителям и добровольцам в поисках Простаковой.
ПроисшествияВалаамЕкатеринбургРеспублика КарелияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
