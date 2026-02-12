https://ria.ru/20260212/karelija-2073866128.html
В Карелии обследовали остров Валаам в поисках пропавшей послушницы
Территория острова Валаам в Карелии практически полностью обследована в поисках пропавшей 2 февраля послушницы из Екатеринбурга, оперативно-розыскные... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:44:00+03:00
происшествия
валаам
екатеринбург
республика карелия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валаам
екатеринбург
республика карелия
Происшествия, Валаам, Екатеринбург, Республика Карелия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД: остров Валаам обследовали в поисках пропавшей уроженки Екатеринбурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Территория острова Валаам в Карелии практически полностью обследована в поисках пропавшей 2 февраля послушницы из Екатеринбурга, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД РФ.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга
Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам
, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. Используются квадрокоптеры, также привлечены кинологические службы.
"В настоящее время практически обследована территория острова Валаам. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", – сказала представитель регионального управления МВД.
Ранее в четверг в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" РИА Новости сообщали, что насельники Валаамского монастыря и жители острова Валаам активно помогают правоохранителям и добровольцам в поисках Простаковой.