В Карелии обследовали остров Валаам в поисках пропавшей послушницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Территория острова Валаам в Карелии практически полностью обследована в поисках пропавшей 2 февраля послушницы из Екатеринбурга, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД РФ.

Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам , 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. Используются квадрокоптеры, также привлечены кинологические службы.

"В настоящее время практически обследована территория острова Валаам. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", – сказала представитель регионального управления МВД.