16:33 12.02.2026
СМИ рассказали, какой подарок Каллас преподнесла России
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
кайя каллас
евросоюз
брикс
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, кайя каллас, евросоюз, брикс, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Кайя Каллас, Евросоюз, БРИКС, НАТО
СМИ рассказали, какой подарок Каллас преподнесла России

IB: слова Каллас показывают правильность идеи исключить ЕС из мирных переговоров

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках России показывают, что Вашингтон и Москва приняли правильное решение вести переговоры без ЕС, пишет InfoBRICS.
"Она лишь доказала правоту американцев и россиян, исключивших Европу из переговоров. Если главный дипломат блока мыслит именно так, то действительно нет никаких причин допускать ЕС к участию в переговорах", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Германии заговорили о войне с Россией после требования Зеленского
Вчера, 14:22
Обозреватель также подчеркнул, что выдвигать условия на переговорах может только побеждающая сторона конфликта, которой Европа не является.
"Сокращение численности войск и расходов на оборону – это то, что может быть навязано в мирном соглашении только победившей стороной. В прокси-войне Запад явно не победитель и поэтому не вправе ничего требовать. Максимум, что может сделать ЕС, — это принять требования России для Украины, не пытаясь сделать что-либо с окончательными условиями неизбежного мирного договора", — подчеркнул автор материала.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
Вчера, 10:25
Накануне Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как отмечает издание Reuters, глава евродипломатии предложит правительствам стран ЕС этот перечень уже в ближайшие дни.
Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
Вчера, 08:42
 
