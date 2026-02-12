«

"Сокращение численности войск и расходов на оборону – это то, что может быть навязано в мирном соглашении только победившей стороной. В прокси-войне Запад явно не победитель и поэтому не вправе ничего требовать. Максимум, что может сделать ЕС, — это принять требования России для Украины, не пытаясь сделать что-либо с окончательными условиями неизбежного мирного договора", — подчеркнул автор материала.