"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
08:42 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/kallas-2073815101.html
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России - РИА Новости, 12.02.2026
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о поражении России в конфликте на Украине. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T08:42:00+03:00
2026-02-12T08:42:00+03:00
в мире
россия
украина
кайя каллас
фернан картайзер
люксембург (округ)
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260212/kallas-2073801294.html
россия
украина
люксембург (округ)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, россия, украина, кайя каллас, фернан картайзер, люксембург (округ), politico, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Фернан Картайзер, Люксембург (округ), Politico, Евросоюз
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России

Журналист Фази назвал слова Каллас о России узаконенной шизофренией

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о поражении России в конфликте на Украине.
«
"Они буквально живут в собственной альтернативной реальности. Это узаконенная шизофрения", — прокомментировал он.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.
В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
03:30
 
В миреРоссияУкраинаКайя КалласФернан КартайзерЛюксембург (округ)PoliticoЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
