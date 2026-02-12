Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
03:30 12.02.2026
В Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
В Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России - РИА Новости, 12.02.2026
В Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
Антироссийские заявления главы евродипломатии Каи Каллас направлены на срыв любого взаимодействия между Россией и ЕС, заявил в эфире своего YouTube-канала... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T03:30:00+03:00
2026-02-12T03:30:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
кайя каллас
александр меркурис
россия
москва
украина
в мире, россия, москва, украина, кайя каллас, александр меркурис
В мире, Россия, Москва, Украина, Кайя Каллас, Александр Меркурис
В Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России

Меркурис: Каллас хочет, чтобы Россия отказалась от диалога с ЕС

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Антироссийские заявления главы евродипломатии Каи Каллас направлены на срыв любого взаимодействия между Россией и ЕС, заявил в эфире своего YouTube-канала военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими", — сказал эксперт.
По его словам, Каллас недовольна тем, что некоторые западные лидеры начали менять свое отношение к Москве и пытаться найти точки соприкосновения.
"Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать, и переговоры никогда не сдвинутся с места", — пояснил Меркурис.
Раннее глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как отмечает издание Reuters, глава евродипломатии предложит правительствам стран-членов ЕС этот перечень уже в ближайшие дни.
Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
В миреРоссияМоскваУкраинаКайя КалласАлександр Меркурис
 
 
