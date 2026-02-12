МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Антироссийские заявления главы евродипломатии Каи Каллас направлены на срыв любого взаимодействия между Россией и ЕС, заявил в эфире своего YouTube-канала военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими", — сказал эксперт.
"Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать, и переговоры никогда не сдвинутся с места", — пояснил Меркурис.
Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.