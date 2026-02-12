Рейтинг@Mail.ru
Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП - РИА Новости, 12.02.2026
17:17 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/investitsii-2073966804.html
Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП
Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП - РИА Новости, 12.02.2026
Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП
Инициаторы и инвесторы проектов ГЧП проявляют высокий интерес к выпуску концессионных облигаций: концессионеры и финансирующие организации предоставили заявки... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:17:00+03:00
2026-02-12T17:17:00+03:00
вэб.рф (вэб), россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП

РАЗВИВАЙ.РФ: Инвесторов ГЧП интересует выпуск концессионных облигаций

© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФИнтерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП
Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ
Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инициаторы и инвесторы проектов ГЧП проявляют высокий интерес к выпуску концессионных облигаций: концессионеры и финансирующие организации предоставили заявки по более чем 20 текущим и перспективным концессионным проектам, сообщает Наццентр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ.РФ).
"Речь о крупных концессиях, объем инвестиций по ним составляет от 5 миллиардов рублей до порядка 100 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Ивана Потехина.
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры
28 января, 13:19
По его словам, наиболее капиталоемкие из представленных проектов относятся к транспортной инфраструктуре — от строительства дорог до морских портов.
Работа над выпуском концессионных облигаций ведется в рамках поручений ВЭБу о подготовке национального стандарта государственно-частного взаимодействия и модели финансирования таких проектов. Наццентр РАЗВИВАЙ.РФ выступает базовой площадкой профильной рабочей группы по концессионным облигациям и их последующей апробации.
"Разработка модели двухэтапного финансирования с использованием концессионных облигаций идет с опорой на опыт и экспертизу ВЭБа и участников отрасли. Задача инструмента — дать проектам предсказуемую и долгосрочную финансовую основу. Уменьшить нагрузку на бюджетные механизмы поддержки и одновременно расширить возможности банков для финансирования новых проектов", — пояснил Потехин.
Как указали в Наццентре, связка инструмента с национальным стандартом государственно-частного взаимодействия должна создать основу для привлечения долгосрочного капитала, поскольку внедрить и масштабировать двухэтапную модель невозможно без методологической и контрактной унификации.
"Практическое применение двухэтапной модели финансирования, ядром которой являются концессионные облигации, требует единых правил и прозрачных подходов к взаимодействию сторон — концессионера, концедента, рыночного инвестора. Этой работой мы занимаемся", — отметила заместитель генерального директора Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Елена Бардашева.
Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Минэкономразвития как регулятор отрасли при участии ВЭБ.РФ и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в сфере ГЧП. Сейчас идет донастройка регулирования концессий.
Все новые проекты проходят экспертизу ВЭБ.РФ, которая учитывает финансово-экономические параметры и социальные эффекты с использованием аналитики Индекса качества жизни ВЭБ.РФ. РАЗВИВАЙ.РФ активно вовлечен в работу по расширению возможностей и инструментария ГЧП, резюмировали в Наццентре.
Шувалов: опыт школьных концессий можно распространить на другие сферы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Шувалов: опыт школьных концессий можно распространить на другие сферы
3 февраля, 13:47
 
ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
