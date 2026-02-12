Интерес к выпуску концессионных облигаций подтвердили более 20 проектов ГЧП

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инициаторы и инвесторы проектов ГЧП проявляют высокий интерес к выпуску концессионных облигаций: концессионеры и финансирующие организации предоставили заявки по более чем 20 текущим и перспективным концессионным проектам, сообщает Наццентр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ.РФ).

"Речь о крупных концессиях, объем инвестиций по ним составляет от 5 миллиардов рублей до порядка 100 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Ивана Потехина.

По его словам, наиболее капиталоемкие из представленных проектов относятся к транспортной инфраструктуре — от строительства дорог до морских портов.

Работа над выпуском концессионных облигаций ведется в рамках поручений ВЭБу о подготовке национального стандарта государственно-частного взаимодействия и модели финансирования таких проектов. Наццентр РАЗВИВАЙ.РФ выступает базовой площадкой профильной рабочей группы по концессионным облигациям и их последующей апробации.

"Разработка модели двухэтапного финансирования с использованием концессионных облигаций идет с опорой на опыт и экспертизу ВЭБа и участников отрасли. Задача инструмента — дать проектам предсказуемую и долгосрочную финансовую основу. Уменьшить нагрузку на бюджетные механизмы поддержки и одновременно расширить возможности банков для финансирования новых проектов", — пояснил Потехин.

Как указали в Наццентре, связка инструмента с национальным стандартом государственно-частного взаимодействия должна создать основу для привлечения долгосрочного капитала, поскольку внедрить и масштабировать двухэтапную модель невозможно без методологической и контрактной унификации.

"Практическое применение двухэтапной модели финансирования, ядром которой являются концессионные облигации, требует единых правил и прозрачных подходов к взаимодействию сторон — концессионера, концедента, рыночного инвестора. Этой работой мы занимаемся", — отметила заместитель генерального директора Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Елена Бардашева.

Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Минэкономразвития как регулятор отрасли при участии ВЭБ.РФ и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в сфере ГЧП. Сейчас идет донастройка регулирования концессий.