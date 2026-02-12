Рейтинг@Mail.ru
Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне
Фигурное катание
Фигурное катание
 
17:32 12.02.2026
Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне
Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
фигурное катание
спорт
россия
милан
зимние олимпийские игры 2026
Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне

Гуменник сделал пять четверных прыжков в прогоне произвольной программы

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер.
Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет 13 февраля. Перед этим он проведет еще две тренировки.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде
10 февраля, 20:44
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМиланЗимние Олимпийские игры 2026
 
