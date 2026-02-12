https://ria.ru/20260212/gumennik-2073972331.html
Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер.
Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет 13 февраля. Перед этим он проведет еще две тренировки.