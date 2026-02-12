МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.