Рейтинг@Mail.ru
Соперниками сборной Грузии по Лиге наций стали украинцы и венгры - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:51 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/gruzija-2074025393.html
Соперниками сборной Грузии по Лиге наций стали украинцы и венгры
Соперниками сборной Грузии по Лиге наций стали украинцы и венгры - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Соперниками сборной Грузии по Лиге наций стали украинцы и венгры
Сборная Грузии по футболу сыграет с командами Венгрии, Украины и Северной Ирландии в дивизионе В Лиги наций УЕФА. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T20:51:00+03:00
2026-02-12T20:51:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
лига наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7cd624fabf43736f90533d1082b9a80.jpg
https://ria.ru/20260204/al-hiljal-2072235122.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5cdc9632cac3e7b70984419db61e85aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), лига наций
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Лига Наций
Соперниками сборной Грузии по Лиге наций стали украинцы и венгры

Сборная Грузии сыграет с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией в Лиге наций

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Грузии по футболу сыграет с командами Венгрии, Украины и Северной Ирландии в дивизионе В Лиги наций УЕФА.
По итогам жеребьевки, которая прошла в четверг в Брюсселе, сборные попали в группу 2.
Результаты жеребьевки остальных квартетов лиги В:
группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония;
группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово;
группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.
Сборная России не примет участия в турнире. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Полузащитник Аль-Хиляля Рубен Невеш - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"
4 февраля, 15:35
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Лига Наций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала