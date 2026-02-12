https://ria.ru/20260212/gruzija-2074025393.html
Соперниками сборной Грузии по Лиге наций стали украинцы и венгры
Соперниками сборной Грузии по Лиге наций стали украинцы и венгры
Сборная Грузии по футболу сыграет с командами Венгрии, Украины и Северной Ирландии в дивизионе В Лиги наций УЕФА. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
