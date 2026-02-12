Посол в Осло рассказал, к чему может привести гренландский кризис

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Итогом "гренландского кризиса" может стать наращивание необоснованного военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
"На нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, а его главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного, направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса, в том числе внерегиональных, обделенных своими природными ресурсами", - сказал глава диппредставительства.
Посол добавил, что реализация такого сценария будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в этом регионе, который, как отметил Корчунов, совсем недавно был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике
10 февраля, 16:49