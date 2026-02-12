Сведений о планах по блокировке Google нет, заявили в Госдуме

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что сведений о планах по якобы "блокировке Google" на территории России нет.

« "Что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.

Депутат отметил, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android, которая установлена на 60% всех смартфонов российских пользователей.

« "Угрожать блокировкой, чтобы заставить Google выплатить космический штраф по судебному иску российских компаний? Не думаю, что такое сработает. Тем более, что эта история еще не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы. И даже если этот штраф не получится взыскать полностью, остается шанс на соглашение на каких-то вменяемых условиях", - добавил он.