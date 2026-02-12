https://ria.ru/20260212/gorelkin-2073937775.html
Сведений о планах по блокировке Google нет, заявили в Госдуме
Сведений о планах по блокировке Google нет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.02.2026
Сведений о планах по блокировке Google нет, заявили в Госдуме
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что сведений о планах по якобы "блокировке Google" на территории России нет. РИА Новости, 12.02.2026
россия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что сведений о планах по якобы "блокировке Google" на территории России нет.
"Что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.
Депутат отметил, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android, которая установлена на 60% всех смартфонов российских пользователей.
"Угрожать блокировкой, чтобы заставить Google
выплатить космический штраф по судебному иску российских компаний? Не думаю, что такое сработает. Тем более, что эта история еще не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы. И даже если этот штраф не получится взыскать полностью, остается шанс на соглашение на каких-то вменяемых условиях", - добавил он.
По словам парламентария, зависимость российских граждан от сервисов Google многим не нравится, но отказ от них должен быть постепенным. Горелкин считает, что нужно создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения.