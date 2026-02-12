Рейтинг@Mail.ru
Представитель МИД Франции был в Минске в начале февраля - РИА Новости, 12.02.2026
17:20 12.02.2026 (обновлено: 17:29 12.02.2026)
Представитель МИД Франции был в Минске в начале февраля
Представитель МИД Франции был в Минске в начале февраля - РИА Новости, 12.02.2026
Представитель МИД Франции был в Минске в начале февраля
Директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Брис Рокфёй находился в Минске 5
2026-02-12T17:20:00+03:00
2026-02-12T17:29:00+03:00
Представитель МИД Франции был в Минске в начале февраля

МИД Белоруссии подтвердил визит представителя МИД Франции 5-6 февраля

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Брис Рокфёй находился в Минске 5 и 6 февраля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
Ранее газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленный сотрудник МИД Франции был направлен в Минск 5 и 6 февраля, чтобы проверить возможность возобновления диалога с Белоруссией.
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию
10 февраля, 17:05
"Мы подтверждаем, что 5 и 6 февраля в Минске по приглашению белорусской стороны находился директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности министерства иностранных дел Французской Республики Брис Рокфёй. Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Секретой", - сообщил Варанков.
Кроме того, по его словам, французский дипломат провел консультации с представителями белорусского экспертно-аналитического сообщества.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии обратил внимание, что такие визиты не являются чем-то из ряда вон выходящим. "Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными государствами. При этом диалог как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий зачастую имеет конфиденциальный характер", - подчеркнул Варанков.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России
Вчера, 12:01
Он добавил, что коль скоро информация о визите французского дипломата была обнародована, то подтверждает этот визит.
"Мы всегда открыты к равноправному диалогу, если он строится на принципах взаимного уважения и нацелен на поиск решений, представляющих обоюдный интерес", - подчеркнул пресс-секретарь.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии
11 февраля, 22:19
 
