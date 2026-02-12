Представитель МИД Франции был в Минске в начале февраля

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Брис Рокфёй находился в Минске 5 и 6 февраля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Ранее газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленный сотрудник МИД Франции был направлен в Минск 5 и 6 февраля, чтобы проверить возможность возобновления диалога с Белоруссией

"Мы подтверждаем, что 5 и 6 февраля в Минске по приглашению белорусской стороны находился директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности министерства иностранных дел Французской Республики Брис Рокфёй. Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Секретой", - сообщил Варанков.

Кроме того, по его словам, французский дипломат провел консультации с представителями белорусского экспертно-аналитического сообщества.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии обратил внимание, что такие визиты не являются чем-то из ряда вон выходящим. "Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией , так и с другими западными государствами. При этом диалог как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий зачастую имеет конфиденциальный характер", - подчеркнул Варанков.

Он добавил, что коль скоро информация о визите французского дипломата была обнародована, то подтверждает этот визит.

"Мы всегда открыты к равноправному диалогу, если он строится на принципах взаимного уважения и нацелен на поиск решений, представляющих обоюдный интерес", - подчеркнул пресс-секретарь.