При атаке ВСУ в Брянской области пострадал глава сельского поселения
При намеренной атаке на движущийся автомобиль вблизи села Марковск в Погарском районе Брянской области пострадал глава сельского поселения, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:50:00+03:00
2026-02-12T16:50:00+03:00
2026-02-12T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
погарский район
брянская область
россия
При атаке ВСУ в Брянской области пострадал глава сельского поселения
