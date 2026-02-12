Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Брянской области пострадал глава сельского поселения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 12.02.2026 (обновлено: 17:57 12.02.2026)
При атаке ВСУ в Брянской области пострадал глава сельского поселения
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
погарский район
брянская область
россия
происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
Автомобиль скорой помощи
ТУЛА, 12 фев — РИА Новости. При намеренной атаке на движущийся автомобиль вблизи села Марковск в Погарском районе Брянской области пострадал глава сельского поселения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате террористической атаки, к сожалению, ранение получил глава Чаусовского сельского поселения", — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшему оказали медпомощь. Машина получила повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПогарский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
