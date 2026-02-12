День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника

МОСКВА — РИА Новости. В День Героев Отечества в России чествуют кавалеров ордена Святого Георгия и Героев России. Какого числа праздник, когда будет в 2025 году, что происходит в эту дату — в материале РИА Новости.
День Героев Отечества в России
День Героев Отечества – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
Когда отмечают
Дань памяти Героям Отечества в Российской Федерации отдают ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Кого чествуют
По состоянию на ноябрь 2022 года, всего с 1992 года звание Героя Российской Федерации были удостоены свыше 1,2 тысячи человек.
Звания удостаиваются граждане, совершившие подвиг, достигшие выдающихся результатов при освоении космического пространства, новой авиационной техники, а также за особые заслуги перед государством и народом. Чествуют кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.
Точное количество награжденных остается неизвестным в связи с секретностью многих указов.
День Героев Отечества неразрывно связан с историей России. Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.
История праздника
Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли.
В 1807 году был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия (с 1913 года назывался Георгиевский крест) для награждения солдат и матросов за подвиги на поле брани. В 1856 году знак отличия военного ордена был разделен на четыре степени. Награжденные Георгиевским знаком отличия всех четырех степеней часто именовались "полными Георгиевскими кавалерами".
До 1917 года в России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами.
После Октябрьской революции 1917 года орден и знак отличия были упразднены.
В Советском Союзе в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца – орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия военного ордена.
Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.
Орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены постановлением президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года.
Статус высшей военной награды был возвращен ордену согласно указу президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года "Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте". Орден имеют право получить "за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага" старшие и высшие офицеры (от майора до маршала). Все прочие имеют право на Георгиевский крест.
12 августа 2008 года статут ордена был изменен и появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции). Первыми кавалерами восстановленного ордена Святого Георгия стали генералы Вооруженных Сил РФ, награжденные за отличия при проведении операции в зоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Как отмечают
День Героев Отечества 9 декабря — значимый государственный праздник, день памяти и признания героических заслуг граждан. В столице и регионах проходят официальные церемонии. На торжественный прием в Георгиевский или Андреевский зал Кремля приглашают Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.
К мемориалам и памятникам возлагают цветы. В учебных заведениях проходят патриотические акции, открытые уроки, встречи с ветеранами.
Интересные факты
Первыми женщинами — Героями Советского Союза стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году.
Первыми в истории звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин".
За период существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 772 человека, в том числе дважды – 154, трижды – три и четырежды – два человека.
Последним, кому была вручена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (№ 11 664), 24 декабря 1991 года стал младший научный сотрудник — водолазный специалист капитан 3 ранга Леонид Солодков. Он отработал под водой в барокамере во время научных экспериментов более 3000 часов – 15 дней на глубине 500 метров и 25 дней – на глубине 450 метров. По продолжительности пребывания на достигнутой глубине погружения указанные эксперименты являются рекордными, а по объему проведенных исследований не имеют аналогов в мире.
Награда "Золотая Звезда" под номером один (указ президента РФ от 11 апреля 1992 года) "за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции "Мир" увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Продолжительность полета составила 311 суток 20 часов 00 минут 54 секунды. Крикалев – первый в истории обладатель высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал в апреле 1989 года.