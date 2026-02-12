В Германии изучают связи немецких оборонных компаний с США, пишут СМИ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Власти Германии изучают связи между немецкими оборонными компаниями и Китаем, а также США, из-за опасений, что они слишком зависимы от "геополитических соперников", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Правительство ФРГ начинает беспокоиться о зависимости оборонных подрядчиков от геополитических соперников, таких как Китай, и даже США. По словам источников, знакомых с ситуацией, в течение нескольких месяцев власти изучают связи между немецкими оборонными компаниями и Китаем. Недавно они также обратили внимание на связи с США", - передает агентство.
Параллельно с этим власти разрабатывают планы по ослаблению этих связей, в том числе рассматривают возможность смягчения ограничений на заимствования для финансирования запасов сырья, сообщили анонимные источники. По их данным, власти также стремятся отдавать приоритет оборонным компаниям с европейскими цепочками поставок. Есть опасения, что некоторые производители могут слишком сильно зависеть от Китая в производстве таких материалов, как порох и электротехнические компоненты. Опасения в отношении США еще более серьезные: немецкие власти обратили внимание на такие области, как ремонт истребителей или технологии, лежащие в основе современного оружия, добавили источники.
Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средних и тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября ужесточит экспортный контроль, однако за день до начала действия новых мер Китай отложил введение этих ограничений до 10 ноября 2026 года.
Как отмечает Блумберг, Германия тогда оказалась в особенно уязвимом положении. Редкоземельные элементы и критически важные минералы необходимы для производства практически всего вооружения, в котором остро нуждаются европейские страны. В Германии китайские поставки требуются для таких товаров, как порох, электротехнические компоненты и печатные платы, используемые в воздушных, наземных и морских транспортных средствах.
В ответ на это министерство обороны Германии запросило у крупных производителей вооружений и техники информацию об их цепочках поставок и подверженности сбоям, сообщили агентству источники. По их словам, спор с США по поводу Гренландии также побудил Германию пересмотреть свои связи с американской оборонной промышленностью.