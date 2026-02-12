В Германии изучают связи немецких оборонных компаний с США, пишут СМИ

Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средних и тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября ужесточит экспортный контроль, однако за день до начала действия новых мер Китай отложил введение этих ограничений до 10 ноября 2026 года.