https://ria.ru/20260212/frantsiya-2074033208.html
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций
Сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции попали в одну группу по итогам жеребьевки дивизиона А футбольной Лиги наций. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:29:00+03:00
2026-02-12T21:29:00+03:00
2026-02-12T21:29:00+03:00
футбол
спорт
франция
италия
бельгия
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
лига наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954388833_0:80:1080:688_1920x0_80_0_0_710d3b76dcd6c71811bd6322b265ae16.jpg
https://ria.ru/20260212/belorussiya-2074030503.html
франция
италия
бельгия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954388833_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_fe133134bb7bf51d5c01c8749707f901.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, франция, италия, бельгия, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), лига наций
Футбол, Спорт, Франция, Италия, Бельгия, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Лига Наций
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе в Лиге наций УЕФА
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции попали в одну группу по итогам жеребьевки дивизиона А футбольной Лиги наций.
Жеребьевка прошла в четверг в Брюсселе, команды сыграют в квартете 1.
Финалисты последнего Евро испанцы и англичане сыграют в группе 3. Действующие победители Лиги наций португальцы встретятся с датчанами, норвежцами и валлийцами в группе 4.
Полностью результаты жеребьевки лиги А выглядят следующим образом:
группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция;
группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция;
группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия;
группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.
Сборная России не примет участия в турнире. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.