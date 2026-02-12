Рейтинг@Mail.ru
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:29 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/frantsiya-2074033208.html
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций
Сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции попали в одну группу по итогам жеребьевки дивизиона А футбольной Лиги наций. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:29:00+03:00
2026-02-12T21:29:00+03:00
футбол
спорт
франция
италия
бельгия
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
лига наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954388833_0:80:1080:688_1920x0_80_0_0_710d3b76dcd6c71811bd6322b265ae16.jpg
https://ria.ru/20260212/belorussiya-2074030503.html
франция
италия
бельгия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954388833_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_fe133134bb7bf51d5c01c8749707f901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франция, италия, бельгия, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), лига наций
Футбол, Спорт, Франция, Италия, Бельгия, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Лига Наций
Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций

Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе в Лиге наций УЕФА

© Соцсети сборной ФранцииСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Соцсети сборной Франции
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции попали в одну группу по итогам жеребьевки дивизиона А футбольной Лиги наций.
Жеребьевка прошла в четверг в Брюсселе, команды сыграют в квартете 1.
Финалисты последнего Евро испанцы и англичане сыграют в группе 3. Действующие победители Лиги наций португальцы встретятся с датчанами, норвежцами и валлийцами в группе 4.
Полностью результаты жеребьевки лиги А выглядят следующим образом:
группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция;
группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция;
группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия;
группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.
Сборная России не примет участия в турнире. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Футболисты сборной Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Сборная Белоруссии узнала соперников по Лиге наций
Вчера, 21:19
 
ФутболСпортФранцияИталияБельгияМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Лига Наций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала