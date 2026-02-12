Сборные Франции, Италии и Бельгии сыграют в одной группе Лиги наций

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборные Франции, Италии, Бельгии и Турции попали в одну группу по итогам жеребьевки дивизиона А футбольной Лиги наций.

Жеребьевка прошла в четверг в Брюсселе, команды сыграют в квартете 1.

Финалисты последнего Евро испанцы и англичане сыграют в группе 3. Действующие победители Лиги наций португальцы встретятся с датчанами, норвежцами и валлийцами в группе 4.

Полностью результаты жеребьевки лиги А выглядят следующим образом:

группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция;

группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция;

группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия;

группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.